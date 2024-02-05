高海寧幫美斯解畫　呢一舉動已經好畀面　

藝人高海寧（高Ling）成立的義工團隊今日（5日）筵開10圍宴請一眾長者提早吃賀年飯，並會大派禮物及利是給他們，問到花費多少時，高Ling謂講心不講金，只希望大家開開心心，但母親忙於為她執屋大掃除，故此未到參與。

另外，高Ling昨日有欣賞大球場賽事，講到「球王」美斯全程未有落場招觀眾不滿，大叫回水，高Ling稱昨日現場氣氛好好，港隊表現出色，自己看得很激動及開心：「當然嗰個都想睇美斯，但注意力唔係只在於美斯，場波都好重要，呢個賽事無論對於球員同觀眾都係好surprise嘅事情。（你係咪一心入場睇美斯？）邊個唔想睇美斯，我之前去巴塞隆拿旅行都買飛入場睇波，係睇巴塞隆拿對利物蒲，嗰場美斯係超水準發揮，我有生之年睇到佢喺現場踢波已經好開心，當然尋日都好想睇佢落場，但聽講佢係受咗傷，作為球迷都希望美斯有好身體狀態去比賽，我可以諒解呢件事。（係咪聽到好多人噓？）當然每個人反應都唔同，都明白各位嘅失望，你一心入去睇偶像，偶像又受傷冇得落場，當下嘅情感係澎湃，反應係激烈，但當大家冷靜落嚟，大家都會諒解呢件事，因為冇人會想美斯受傷。係期望同睇到嘅嘢有落差而失望，美斯都有坐足90分鐘，而且碧咸又行來行去，大家係開心，佢哋好Nice有幫人影相同簽名，好冇架子。」而高Ling前天更有份現身晚宴跟碧咸集郵，她開心說：「我當日剛落機，都即時返屋企妝扮完過去睇吓影唔影到相，真係畀我影到，佢又幫我朋友簽名，我有少少唔好意思，佢當時唔係工作，我唔好意思不停阻住佢，但已經好滿足，人生都唔知會唔會再有機會。」