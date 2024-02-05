鄭啟泰猝逝　馬浚偉製作紀念特輯：秉承佢嘅性格

剛宣布回巢新城廣播的資深DJ鄭啟泰日前不幸猝死，身為新城廣播營運總監的馬浚偉今午（5日）會見傳媒，他表示會尊重對方家人意願，才會作出任何安排：「不過佢喺新城咁多年，我哋都想幫佢做紀念特輯，所以星期三下晝4點我哋會播出，作為小小嘅心意，亦會秉承佢嘅性格，佢鍾意帶畀人開心嘛，我哋已經得到佢家人嘅同意，用溫暖同歡樂嘅氣氛做呢個節目。」

他又指當日新城發出鄭啟泰死亡消息，亦得到其家人允許：「今朝公司開大會，我都同全公司講只要能夠提供協助，我哋都會盡力，前設係唔會為佢家人添煩添亂。未來嘅日子，只要佢屋企人覺得有需要，無論係人力物力，我哋都會盡量協助。」至於其節目《得閒High Tea》日後的時段安排，馬浚偉表示：「同佢主持嘅麥皓兒及海湛清都係佢徒弟，係佢帶出嚟嘅，佢堅持要有年輕人入行，如果麥皓兒佢哋有信心，可以繼續做節目及秉承佢嘅精神，我哋都好歡迎，留番喺度可以嘅。」

他又指自已與鄭啟泰交情源於無綫：「當時大家都係演員，佢同整個演藝界嘅感情太深，佢離開咗好多朋友都WhatsApp我，大家都好難過及震驚。無論如何，我叫佢返嚟新城，大家傾得同玩得好開心，既然佢鍾意大家開心，咁我哋咪繼續囉。（距離開前覺得佢精神點？）問心講面色幾好，我哋仲開咗次會，佢返嚟送玫瑰，大家仲笑到碌地，所以都唔明（發生乜事），但我哋唔係專家，唔適宜討論佢嘅狀況，喺我最後見到佢嘅畫面全部都係健康，我仲話佢喺節目成日講爛Gag，佢話失禮晒，千祈唔好扣人工。」

至於喪禮問題，馬浚偉表示：「佢家人暫時未有提出要幫手，但有需要我哋係絕對樂意嘅。感恩我同佢有共同信仰，好突然，我都嚇一跳，起碼我呢位弟兄喺返天家兩星期前，我令佢笑得好開心，又捉佢返嚟佢鍾意嘅大家庭，起碼我冇遺憾，佢只係先我一步，來日會再相見。」

另外，經常與鄭啟泰主持活動的DJ黎莉談起故友忍不住哽咽：「當日佢送畀我枝花仲喺枱頭。（聽到消息嘅時候覺得點？）以為惡作劇，跟住收到好多Message，就覺得好可惜及突然，跟住做節目我都講咗好多佢嘅好處，好掛住佢。（難忘事？）同佢一齊滿有能量，做沙灘騷做足8粒鐘，佢依然保持情緒及專業，同埋佢好鍾意小朋友，曾經變魔術畀我個仔睇，我囝囝見到佢黑白相，我解釋畀佢知魔術師叔叔返咗天家。（佢囡囡心情點？）唔清楚，只係見過，知佢好錫個女，有幫佢撲演唱會飛。」說到鄭啟泰曾稱二人是最佳拍檔，黎莉再次飲泣，直指感激這位前輩一路以來種種。