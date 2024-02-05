鍾舒漫做獨立歌手被Budget搞到頭都大　自爆遇到錯的人

歌手鍾舒漫到新城廣播宣傳新歌，她透露：「係我做咗獨立歌手之後第一首獨唱歌，即係相隔4年再出歌，不過中間夾咗疫情時間。首歌籌備咗年半至兩年左右，係講腦裏面諗緊啲咩，就會經歷啲乜，希望喺呢個時候同大家互勉。」

談到出歌籌備資金等種種問題，她樂天表示：「相信會行到，就會有動力行前，去試囉！中間有遇到錯嘅人，同自己講唔啱嘅門會閂，啱嘅自然會為我開，咁我自然冇咁大壓力，令到我有衝勁完成佢，仲要出咗街。睇返轉頭都幾大規模，當中包括要有8個Dancers，又分2日拍MV，好彩我搵到個平台支持我哋呢啲獨立歌手，我攞到大約6位數字嘅贊助，我係佢哋第1個個案，所以好開心。」

談到沒有公司有否影響收入，鍾舒漫坦言：「我同妹妹都過得好好，生活得好足夠，冇困難同辛苦嘅感覺，其實心態好緊要，我相信自己會有好事發生，向前行就會有，所以推動到我。同埋中間我會有其他工作，包括投資，所以OK嘅，足夠開心囉。」她又主動提及「美斯球賽」：「明白大家唔開心，不過見到好朋友G.E.M.咁耐冇喺香港表演，今次演出好感動到我，補番晒啦。」