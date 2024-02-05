鄭啟泰離世︱原定出席《本尊》活動　吳嘉儀哽咽悼念

藝人孔德賢、謝東閔、黃嘉樂、韋家雄及吳嘉儀（阿七）等，今日（5日）齊集雲泉仙館，為無綫劇《本尊就位》向呂祖祈福，祈求劇集收視節節上升，人人生活如意及身體健康。日前不幸離世的鄭啟泰本身也是出席藝人之一，阿七於活動上替鄭啟泰未婚王雁芝（Angie）轉達了一番説話，指鄭啟泰拍《本》劇時很開心，與大家相處愉快，而自己每晚都有追看《本》，對劇組很支持，希望大家可繼續延續《本》精神，將開心帶給觀眾。

阿七受訪時談到事件不時哽咽，她表示與Angie相識多年，她説：「有一個群組入面係一班鍾意做運動嘅朋友，閒時亦會食飯聚會，我見證住佢兩個由相識到一齊，再公布喜訊，所以兩日前收到個消息接受唔到，原本今日個活動都有預埋啟泰。」她指最初是經群組收到消息：「係Angie喺群組講，佢好叻女，可能做運動會心理質素好好，佢先喺Group度講啟泰有啲唔舒服入咗醫院，叫我哋集氣幫佢祈禱，大家都好正能量仲話好快聚會見，但去到晚飯時間佢突然講話佢去ICU啦，佢唔得啦。」

她指自己老公也認識對方，以往會一雙一對聚會，坦言現時很擔心對方：「因為佢哋一齊住，滿屋都係回憶，加上佢唔係圈中人，驚佢睇到咁多新聞會亂諗嘢。」不過她指Angie反而反過來安慰大家，叫大家不用擔心：「佢今日都去咗醫院處理緊。我話劇組想表達尊重，佢話好多謝大家會記得啟泰，話佢由DJ轉過嚟拍劇唔容易嘅，阿堅（梁耀堅）係其中一個會用佢嘅監製，佢好開心。」又指事發前鄭還跟未婚妻表示晚上可一起回家收看《本》劇。

她坦言活動上同事們都壓抑住，雖然問准了Angie，但盡力不讓劇集宣傳活動變質。她續說：「尋晚同Angie傾偈，因為佢哋都有宗教信仰，佢話覺得啟泰去咗另一個世界都會畀到快樂觀眾，反而叫我哋唔好太多擔心，叫我哋宣傳不如畀正能量觀眾，唔好咁傷感。」

她指老公也很體諒她，知到啟泰離世對她心情也有影響，故對她多加遷就，二人現時感情很好，又透露昨晚拍拖到觀塘夜市，笑指被檔主認錯她是李旻芳：「仲好好送嘢畀我哋食，不過後來我澄清番，佢先話係喎個老公都唔同樣。」她指近來開始拍短片放上社交頻道，笑言逼老公出鏡：「我話反正你揸機唔係好得，不如幫手出吓鏡，你肥嘟嘟可能會引到人，其實主要係我食，但佢肥啫啫好多人見到佢都會驚佢唔飽，叫佢食大碗。」她又爆老公近期沉迷養風水魚：「養咗18個仔仔女女，細細條好得意嘅，話就話佢樣啫，不過我都有幫手㗎，計淋花之後我哋另一個夫妻活動。（佢成日話你唔執屋？）其實我哋每星期都執2日屋，仲提前咗半個月執，年廿八象徵式咁執兩下就可以啦。」