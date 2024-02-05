吳業坤自認新碟性價比超高　恨衝出香港開騷　

歌手吳業坤今日到新城廣播宣傳其新唱片，透露新歌《啲咁多》比較玩味及輕鬆，希望給歌迷帶來新鮮感。談到「回歸樂壇」，他打趣指自己新唱片性價比極高：「有成10首歌，賣大包㗎，平均十幾蚊一隻歌，同其他歌手幾十蚊一隻歌比較，真係好抵聽。」他又表示希望有朝一日可以再踏紅館，「香港依家多咗好多新場地，都想周圍去睇吓，同埋能夠參加音樂節嘅話，我就最開心。」而他透露接下來會去到美加開騷，因為太太未去過，所以都會帶上她一起。

農曆新年將至，吳業坤表示雖然有工作在身，但都會抽時間陪老婆食飯，又笑言老婆不理解「派利是」習俗，覺得好肉痛，「（預咗派幾多？）起碼5位數以上，我仲搵咗專人幫我設計利是封，印800個已經要4位數，分分鐘個利是封仲貴過我嘅小小心意（利是餡）。（生個BB，幫你哋收番啲囉。）暫時睇吓隻小狗幫唔幫到手，其實派利是都係開心事。」至於好友麥明詩結婚，他表示尚未獲得邀請：「可能Last Minute先計好晒人數，唔緊要我明嘅。（佢送俾未婚夫隻表50萬呀。）盛勁為真係識揀，哈哈！最開心大家都各自搵到真愛。」