輕食意頭足　有米過龍年

新春美饌除了要美味外，仲要講求好意頭，但好難日日大魚大肉年年有餘，間中都要來點簡單方便又美味富好意頭的滋味吧！米線就是不錯之選，有米有米，長食長有，福氣滿載！

笑哈哈歡樂滿溢

不時有新搞作的米線集團連鎖品牌，早前推出了即炒回鍋肉米線而大受好評，最近為了迎春接福，將腩肉換上嫩滑牛肉，以全新的「回鍋牛肉笑蝦蝦麻辣湯米線」重新登場，加埋限定小食「落力為你烤豬頸肉」及特飲「櫻花珠珠椰香奶蓋忌廉梳打」，祝願大家哈哈大笑部新歲。全新米線以獨特秘製的香濃醬汁快炒回鍋牛肉、爽脆蝦仁及滷豆乾，鑊氣十足的香辣醬汁包裹住每一件食材，辛香惹味，配上大家自選食材及辣度的麻辣湯米線，每一口都散發雙重香、麻、辛、辣滋味。此外，品牌更請來香港插畫家「在高速公路旁邊野餐」、以「回~2024龍運滾滾鍋」為主題，設計了3款「福氣回鍋」利是封，只要於分店柯打一餸或以上米線/薯粉/菜底、或早餐、下午茶餐或熱鍋套餐等，均可免費換領主題利是封一套（數量有限，換完即止）。

本土元素暖胃窩心

天文台預告了農曆新年期間會寒冷，所以食番碗熱辣辣又暖胃的米線款式最啱。好似連鎖米線店最近推出的全新期間限定「胡椒豬肚花甲湯米線」，以爽口豬肚和鮮甜花甲炮製，仲加入辛辣芳香的胡椒粒，慢火熬製成香濃帶點微辣的湯頭，放入香滑米線及腍滑鮮牛肉或嫩滑雞肉作配，辛香味鮮，食一口即時暖胃。此外，柯打米線還可以HK$10隨心加配全新一人前小食，包括爆漿黑糖糍粑、香辣花甲木耳、醬辣豬肚或口水汁尖椒皮蛋。當中的香辣花甲木耳夠晒揼本，用上新鮮花甲及黑木耳，加入麻辣醬汁拌勻，辣味夾雜陣陣獨特的蜆肉鮮味和木耳清香，一試難忘。必試的還有爆漿黑糖糍粑，一咬爆出黑糖糖漿，加上口感煙靭不黏牙，軟糯香甜，帶來甜滋滋的幸福感覺，讓大家暖胃暖心又甜甜蜜蜜迎新春。