Twins演唱會終於有嘉賓　關智斌上台打側手翻

女子組合Twins演唱會昨晚（4日）已舉行至第12場，並帶給觀眾一個非常意外大驚喜，原定沒有嘉賓的演唱會，卻請來了特別嘉賓關智斌（Kenny），安歌時當Twins提到Kenny，整個紅館頓時被叫聲炸裂，連台上人講話也聽不到，場面震撼！

阿Sa（蔡卓妍）即起哄帶領觀眾大叫「關智斌！關智斌！」接着Kenny由第一行觀眾直接跳上台，並向大家問好：「大家好嘛！我把聲沙沙哋，大家OK嘛？」阿Sa則回應道：「唔緊要，你係唔會聽到自己唱乜，因為現場觀眾好大聲，佢哋每晚都好似要『鍊』贏我哋，哈哈！」阿嬌指Kenny乃她們今次演唱會首位嘉賓，Kenny聞言表示：「我可唔可以扮轉上嚟呀？畀我感受真正嘉賓待遇，再得到大家歡呼聲！」然後Kenny便蹲下扮自轉上台，更表演側手翻，場面搞笑！

接着三人一同演繹《死性不改》，全場萬人跟住大合唱，之後Kenny表示感謝大家給予機會上台演出，更指Twins演唱會的歌迷特別年輕，阿嬌即說：「我哋咪食咗長生不老藥囉！係咪覺得回春咗？大家唱多啲我哋啲歌就好Young㗎啦！」

談到演唱會只剩下兩場演出，Twins於台上同聲表示開始不捨，阿嬌直言晚上不停翻睇自己演出的片段，阿Sa就表示：「不如我哋第日再開一個Side Tracks演唱會，我發覺我哋好多歌，佢哋晚晚點，Side到唔Side都識唱，根本就唔係Side Tracks都係Hit歌。」歌迷即報以歡呼表示撐到底。