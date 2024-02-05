粉絲逼爆商場！姜濤繼續喪咳惹擔心

男團MIRROR成員姜濤、呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）與藝人張繼聰及白只合演的英皇賀歲電影《盜月者》，今晚（5日）在銅鑼灣舉行首映，吸引過千粉絲霸佔4層商場，場面墟冚，現場以Anson Lo的粉絲「神徒」人數最多亦叫得最大聲。除五位主角外，英皇集圑主席楊受成帶同太太陸小曼、兒子英皇集圑副主席楊政龍現身，而英皇藝人洪助昇、許靖韻、衛詩雅、楊天宇及艾妮等。

司儀問現場粉絲會睇幾多次，當問到會否睇10次時，在台下的楊受成即舉手，當問到可有人會睇100次，全場粉絲大叫。之後5位演員上台分享拍戲軼事，Edan就歸功於白只及張繼聰教導，令他們和圑隊拍戲很投入及認真演活角色，觀眾可看見5位演員的默契。Edan在戲中被譽為「頭腦擔當」，但他卻說在現實生活中卻相當糊塗，司儀即問他有幾糊塗時，他即交戲扮懵說：「我依家喺邊度呀。」而早現簽名會不斷咳嗽的姜濤，在現場亦繼續喪咳嗽，令粉絲都擔心他是否有點身體不適。他表示在戲中作突破飾演奸角：「我喺其他4位演員身上都學到好多嘢，亦都畀佢哋嘅認真感染到。」又說作為男仔都會幻想過揸槍，因為覺得好有型，多謝導演給他新嘗試

張繼聰同白只對於該片曾被指為「偶像掛帥的電影」，阿聰坦言：「反而係部認真製作嘅男人戲，幾位年輕演員姜濤、呂爵安及盧瀚霆都好有突破。（姜濤話自己有幾場戲可以再做好啲。）佢已經非常唔錯，今次對佢嚟講係好大嘅挑戰，但見到佢好有信心，佢都冇畀我哋幾個（前輩）嚇親，態度亦好謙虛。」

白只則點名阿聰「帶得好」，令其他演員能夠專注拍攝。有指姜濤大讚白只好身手，阿聰即謂：「白只簡直技驚四座同深藏不露呀。」首映禮後眾演員即現身戲院謝票，令在座觀眾歡呼聲四起，他們又坐下與粉絲影大合照，相當熱鬧。