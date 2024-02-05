體貼陪浴孃　洗擦身心

就快過年，喺新年前梗係要洗邋遢，除咗要將屋企打掃乾淨，連身心都要洗滌一下！而喺日本AV界嘅陪浴孃系列當中，由女優扮演嘅陪浴孃就樂意為客人洗擦全身，更願意撫慰客人嘅心靈，令身心都乾乾淨淨冇晒負擔，成個人都醒神晒呀！

一滴不留

喺FALENO出品嘅《為客人洩出幾多次都可以的超高級陪浴孃》入面，藤井蘭蘭係一家高級陪浴店嘅超級紅牌，除咗因為佢生得靚女又好波，亦因為佢對客人招呼周到，最重要係為客人洩盡最後一滴精華素！客人一入到房，蘭蘭就會投懷送抱，未沖涼就先執一劑，之後再施展令人舒服到震嘅侍浴功夫，期間當然唔少得引爆一次啦！跟住蘭蘭會同客人喺吹氣床上大玩潤滑劑波哋，繼而埋牙激戰，直至客人精力清倉為止。

樂而忘返

於MAX-A推出嘅《泡姫桃源郷》當中，有一間陪浴店叫做桃源鄉，每日都會客似雲來，皆因店內有索女水端麻美擔任陪浴孃，佢唔單止全心全意咁招呼客人，更令人玩到樂而忘返添！麻美嘅侍浴功夫了得，擅長用其又嫩又滑嘅胴體貼住客人游走全身，仲會施展精湛嘅口技同素股功夫，令客人爽到痹！更重要嘅係麻美為咗令客人能夠感受到極上快感，就算係打真軍同中出收場都無任歡迎！

溫柔招呼

片廠IE炮製嘅《最高級美女陪浴》，講述並木愛菜呢位美少女嘅陪浴功夫非常熟練，但係佢喺陪浴店之所以深受恩客歡迎，原因只有一個，就係招呼客人嘅時候夠晒體貼溫柔。喺侍浴嗰陣，愛菜會細心用舌尖以及對G奶洗擦客人全身，客人如果爽到忍唔住的話，菜妹就會自動自覺吹奏一曲，然後再玩波哋；如果客人想嘗試打真軍嘅滋味，亦一樣冇問題！阿妹咁好服侍，難怪得到恩客嘅寵幸啦！

簡評

日本嘅陪浴服務出晒名，但係想試又真係難啲喇，所以都係從AV界嘅陪浴孃系列感受一下箇中爽快啦！喺今日介紹嘅3部作品當中，本仙最鍾意藤井蘭蘭主演嘅《為客人洩出幾多次都可以的超高級陪浴孃》，原因係蘭蘭嘅身材身材高挑豐滿，而且肌膚白滑，表演貼身嘅侍浴功夫夠晒好睇，而喺各種床戰當中，佢亦表現得夠晒投入肉緊，令作品充滿快感！