最美童模大個女！Ella Gross特訓6年組K-Pop女團

韓國知名音樂製作人Teddy創建的The Black Label，由YG事務所旗下子公司蛻變為獨立公司後，目前旗下藝人包括韓團Big Bang成員太陽、男神朴寶劍、女歌手Somi及Ella Gross等。近日韓網瘋傳Teddy旗下新女團在練習室的合照，疑似將於今年出道，網民隨即將成員起底，當中包括6年前已簽約The Black Label成為BLACK PINK小師妹的Ella Gross，以及去年初疑與Big Bang隊長G-Dragon一同睇騷而傳緋聞的韓國新世界百貨集團會長外孫女文徐允，其餘成員還有Bailey、Brittney及Chole。

新女團隨即掀起熱議，尤其是當年曾被譽為「最美童模」的「小Jennie」Ella，不經不覺已16歲的她長得亭亭玉立，過往她經常與BLACK PINK合照，至於文徐允則因千金身份而惹關注，她自幼便與2NE1及BLACK PINK成員十分友好。雖然新女團尚未落實出道，大批網民已表示相當期待，大讚5女顏值高，加上金牌音樂製作人Teddy加持，歌曲品質絕對有保證！