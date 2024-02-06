【是日通勝】

農曆十二月廿七

癸卯年 丙寅月 庚子日

吉時：凌晨1時至3時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：祭祀、入學、安床

忌：動土、置業、開渠

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：25、43、32

幸運顏色：綠、青

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：不熟不做，謀事要量力而為，逞強易惹禍。

金牛座：勿做出損人利己的事，言行要對得住良心。

雙子座：施比受更有福，幫助有需要的人可望增運。

巨蟹座：投資運平平，認清市場形勢，勿貿然落注。

獅子座：不夠主動是大忌，易令感情問題日趨惡化。

處女座：財運非常好，但愛情運較差，要帶眼識人。

天秤座：運氣好得令別人羨慕，宜多做有意義的事。

天蠍座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

人馬座：做事快靚正，遇到任何問題都能應付自如。

山羊座：運勢欠佳沒甚麼大不了，謹記希望在明天！

水瓶座：愛情處於弱勢，處事猶豫不決會帶來惡果。

雙魚座：春風滿面，多展露笑容，易打動心儀對象。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）牛 財運佳

（跌）馬 遇阻力

鼠：感情關係現暗湧，關心與包容可化解。

牛：財運佳，切記機會不等人，好好把握。

虎：運勢一般，要找適合自己的生活節奏。

兔：事業運平平，須戒除得過且過的心態。

龍：小心駛得萬年船，做事切忌粗心大意。

蛇：親力親為的態度，可讓同事另眼相看。

馬：是日沖煞，工作運差，心情大受打擊。

羊：感情易生變，必須提防第三者的挑釁。

猴：內心焦躁不安，工作投入度大打折扣。

雞：八卦心態要收斂，更不要說他人閒話！

狗：過五關斬六將，事業上無人能阻礙你。

豬：多管閒事，心不在焉，事業停滯不前。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

求籤須知

當人有疑難問題時，除了找師傅看八字、占卦、看風水之外，便是到道觀向神明求籤，看看神明之籤文如何提示。當然，每一間道觀所供奉的神祇不同，其籤文便有所不同，不是每一間道觀的籤文是一樣的，故在黃大仙祠求的是黃大仙籤，在觀音廟求的是觀音籤，在車公廟求的是車公籤。

不論祈求任何神明，都要誠心，懷有必恭必敬心態才可，正所謂心誠則靈也。首先對着神明上香，然後下跪在壇前，報上自己姓名、出生年月日時，所祈求甚麽事情，請神明指示，然後拿着籤筒上下搖之，看看掉下之籤是甚麽號碼，但有一點要注意的，以掉下一支籤為準，若掉下多過一支籤的話，便應重新將籤放回籤筒再搖。

另外，在求籤問事時，要將問題說清楚，不可一籤多問，即應一事一籤，即一支籤不可問事業如何、姻緣如何、財運如何、健康如何之謂也，試問一張籤又有幾句籤文，如何解釋咁多事情。所以，為求準繩明確，便必須要每一個問題都要清楚明白方可，譬如問事業的，想轉工問一籤，有三間公司，邊一間為好，便要A公司一籤、B公司一籤、C公司一籤、如此才可分析哪一間公司較好。