東方日報C1：莎蓮迪安「復出」頒獎　Taylor失禮當前輩透明

國際年度樂壇盛事《第66屆格林美音樂獎》於香港時間昨晨舉行，挾六項提名先聲奪人的美國流行天后Taylor Swift不負眾望，最終獲得「年度大碟」和「最佳流行大碟」兩獎，成為《格林美》史上首位歌手四度獲「年度大碟」，不過她被批領獎時對擔任頒獎嘉賓的加國天后莎蓮迪安（Celine Dion）無禮。

數年前患上罕見神經疾病「僵硬人症候群」的莎蓮迪安因病而無限期停工，《格林美》大會邀得她「復出」任神秘頒獎嘉賓，負責頒發全晚最後一個獎項「年度大碟」，她在23歲兒子René-Charles Angélil陪伴下出場。雖然難得可以從前輩手中接過獎座，但Taylor卻被指無視前輩，上台時只顧與幾位拍檔擁抱，沒有即時從莎蓮手上領獎，要前輩站在一旁呆等，而Taylor領獎時亦沒有望過莎蓮一眼，甚至發言時亦沒提及前輩，令對方相當冇癮！不過，原來Taylor步回後台時，有與莎蓮親密擁抱合照。

同晚Taylor獲頒「最佳流行大碟」，致詞時順道「洩密」：「我想講一個過去兩年一直收埋嘅秘密畀Fans知，以此多謝你哋，就係我嘅新大碟將於4月19日出街，隻碟叫《The Tortured Poets Department!》多謝，我愛你！」事後她在社交網公開新碟封面。

Beyonce老公有怨言

Taylor四度獲「年度大碟」，反觀另一美國天后Beyonce雖然至今共奪得32個《格林美》獎，成為該頒獎禮史上最多獎的歌手，但她一直未贏過「年度大碟」，其歌手老公Jay-Z獲大會頒發「全球影響力獎」時就乘機炮轟大會。Jay-Z帶同女兒Blue Ivy上台領獎，今年零提名的Beyonce卻未有上台分享喜悅，Jay-Z致詞時大呻：「佢（Beyonce）攞格林美獎多過晒所有人，但就從未贏過年度大碟獎。」之後笑稱自己一緊張就會講真話。

除了Taylor外，美國天后Miley Cyrus亦獲兩獎，她上台領取「年度作曲」時，除了台上的合作夥伴外，亦向台下的母親及姊姊Brandi致謝，不過就沒有多謝歌手父親Billy Ray Cyrus，她笑說：「我唔認為有忘記（多謝）任何人，但我或者忘記着底褲，Bye！」之後就轉身離開。全晚共有五個造型的Miley亦擔任今屆頒獎禮的表演嘉賓，她大唱得獎歌《Flowers》，表演期間投訴觀眾不跟住唱：「點解你哋扮唔識首歌？」之後鏡頭轉向影Taylor，她邊跳舞邊跟住Miley唱歌。

另外，美國小天后Billie Eilish與兄長Finneas憑電影《Barbie芭比》（Barbie）的歌曲《What Was I Made For?》獲「年度歌曲」及「最佳視覺媒體作曲」兩獎；擁有華人血統的冰島女歌手Laufey就獲「最佳傳統流行大碟」；澳洲天后Kylie Minogue獲「最佳流行跳舞錄音」，是她相隔20年再獲《格林美》音樂獎。

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