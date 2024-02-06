澳洲上位男星「貓王」Jacob Elordi涉襲擊電台監製

去年於傳記電影《Priscilla》中飾演已故搖滾巨星「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）的澳洲上位男星 Jacob Elordi，近日被爆涉嫌襲擊一名澳洲電台監製，當地警方正就事件展開調查。

據知事發於周六（3日）澳洲悉尼一鄉郊酒店外，當地大受歡迎的整蠱節目《The Kyle & Jackie O Show》的電台監製Joshua Fox，他向Jacob表明身份後即問他能否提供一些他的洗澡水作為節目主持Jackie的生日禮物，此乃他的近作《Saltburn》的情節，而洗澡水於片中帶有性意味。Jacob聽罷即要求對方停止拍攝並刪除影片，不過被對方拒絕，沒想到因而惹怒Jacob，他將該監製推到牆上，雙手掐住對方喉嚨，目前警方表示正在調查事件，並在聲明中提到Joshua Fox聲稱被Jacob攻擊，但他沒有受傷，警方會持續調查。而Jacob暫時未有回應事件。

事件曝光後，Joshua的社交網站即被Jacob的大批粉絲「圍攻」，其中有粉絲嬲爆問他：「就係你騷擾我老公Jacob Elordi嗎？」、「我們只想知道事情真相」。