2024年情人節系列　嫣然一笑如繁花綻放　因為愛很美

【營業資訊】愛如繁花，嫣然盛放心頭，共赴一場甜蜜的約定。六福珠寶為迎接即將到來的2024年情人節，推出系列精美的珠寶新品，無論是天然鑽石的璀璨，還是珍貴黃金的閃耀，都象徵着愛情的美好，讓六福珠寶情人節新品成為你表達深情的浪漫選擇，見證你和戀人之間的珍貴瞬間，為愛情故事譜出動人的戀曲。

嫣然繁花

天然鑽石將天賦的優雅與恆久的璀璨相融合，見證愛情的美好綻放，具有獨特的浪漫韻味。以盛開的花朵姿態為設計靈感，將線條和花瓣都打磨得栩栩如生，定格花開時的美麗瞬間，中心點綴晶瑩剔透的天然鑽石，巧妙融合精美車花片，令鑽石視覺效果倍增，閃耀出恣意絢爛的花，彷彿繁花在頸間嫣然。搭配情人節粉色限定包裝，更添浪漫氛圍，願你綻放魅力，收穫心中摯愛。

嫣然心絲

甜美的心形設計象徵着真摯的情感，將你與摯愛間的默契和深情凝結於珠寶之間。心形表面呈現精緻拉絲紋理，流露出千錘百煉的堅韌，堅守心中那份許下的誓言，愛心單側邊緣點綴晶瑩剔透的天然鑽石，如同心之閃耀，綻放出獨特的光芒。兩顆連接的愛心，猶如愛的吸引力，讓戀人的兩顆心慢慢靠近。「嫣然心絲」18K金鑽石項鏈既是時尚的彰顯，更是對愛情的美好致敬，此款還搭配情人節粉色限定包裝，讓情人節更有儀式感。

永恆守護星

以八芒星為設計項目，展現出獨特的幾何美感。八芒星代表愛情中的守護，將戀人間的情感紐帶呈現得淋漓盡致。立體有型的黃金幾何方牌，刻畫出八芒星圖案，中心勾勒出浪漫的心形，點綴天然鑽石閃耀其中，黃金的光芒與鑽石的璀璨交相交織，輝映出星芒的絢爛。方牌背面鐫刻着「Timeless」字樣，傳遞恆久不變的愛意，願星芒成為愛的守護者。此款吊墜還配有合金彈力繩，佩戴起來更顯時尚別致。搭配情人節粉色限定包裝，倍加甜蜜。

情人節限定包裝

將情絲裝進心間，用蝴蝶結裝點浪漫，六福珠寶為各位戀人精心準備了充滿情人節氣息的限定包裝，購買2024年情人節指定款首飾即贈送，粉紅色心形戟絨包裝，象徵着濃濃的愛意和溫暖的祝福，將粉色絲帶繫成蝴蝶結，裝飾在頂部盡顯甜美可愛，為情人節禮物增添甜蜜情調。

「譜出戀曲」首飾盒

六福珠寶巧妙融合了音樂與珠寶的藝術，歡慶情人節推出全新的「譜出戀曲」首飾盒，以優雅的鋼琴元素設計，輕輕按下琴鍵，即可彈奏歡快動人的戀曲，粉色盒子上描繪出唯美的花朵，宛若繁花輕舞，溫柔而夢幻，首飾盒內精心設計的抽屜，可同時收納戒指、項鏈、耳環等飾品，為你的珠寶創造有序的空間。在這個情人節，讓音樂的溫柔與珠寶的璀璨共舞，為你與心愛的人共同譜寫美好的旋律。顧客於2024年2月1日至4月30日至六福珠寶購買鑲嵌或定價類首飾滿HK$6,000，即有機會獲得「譜出戀曲」首飾盒1個，數量有限，送完即止。

以上活動詳情請向店舖查詢或致電客服熱線：2710 9368。