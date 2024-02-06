日本體型分類法　測出天生易胖或易瘦

減肥是女生們的終生事業，可惜對於易胖體質的人來説，彷彿無論喝水還是呼吸都會胖，但身形肥瘦其實是與天生體質有關，近日日本網民流傳一個「握腕體形分類法」的測試，聲稱只要握住自己另一隻手腕，就能得知自己天生屬於易瘦或是易胖體質。

日本網民分享的「握腕體形分類法」測試，測量方法十分簡單，就是以慣用手的中指和拇指，圈住另一隻手的手腕。如果拇指和中指可以輕鬆重疊，就是「外胚型Ectomorph」（易瘦型體質）；拇指和中指勉強可以碰到，就是「中胚型Mesomorph」（體育型體質）；拇指和中指碰不到，就是「內胚型Endomorph」（易胖型體質）。

網民補充到，易瘦體質的人士，脂肪不容易囤積，身形通常比較苗條、纖細，肌肉亦較不發達，但新陳代謝率較高，就像馬拉松選手或模特兒的體形。至於體育型體質的人士，脂肪比例不算很高，但肌肉比較發達，身形比較有綫條感。至於易胖體質的人士，身形通常較圓潤，可能平日會感覺喝水都會胖，但雖然易肥，但由於脂肪容易囤積，反而有利鍛煉肌肉。不過這個測量法只是大概的分類，天生易胖體質的人士，未必永遠都是肥仔肥妹，因此這種方法不能盡信，毋須過於認真。