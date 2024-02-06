郭柏妍忽晒泳裝浸溫泉：我上位就難講啲…

藝人郭柏妍（Rosita）於社交網派福利，穿上泳裝泡溫泉的她寫到：「對的～有些秘密還是放在心中~唯一一條影片。」片段中的她雙手不停輪流將水撥向心口，並説：「我想講啱啱頭先導演叫我咁樣做啦，我唔知咩用意，不過我覺得好暖啫。」美女加泳裝，邊泡溫泉邊潑水，畫面理應非常唯美，不過出事在她穿的是一件頭鯊魚衣，加上那潑水動作，畫面即時由唯美變搞笑！

其實Rosita當日正跟師妹鄧凱文為無綫節目《大灣區美味好玩攻略》擔任嘉賓，齊齊穿泳衣泡溫泉，不過只有鄧凱文以性感三點式上陣，她更反問Rosita：「師姐，你話我哋一齊着泳衣上位嘅！」Rosita則笑說：「上位有好多種方法嘛，你呢個其中一種，我嗰種就另外一種，你上位可能快啲，我嗰個就難講啲！」

雖然「最期待的畫面」沒有出現，美感變喜感，但粉絲們亦相當配合，紛紛搞笑留言：「香港電視界第一人，着潛水衣浸溫泉，性感尺度直迫伊斯蘭國家」、「差個潛水鏡」、「我諗導演想叫你撥水做出一種戲水同放鬆嘅感覺但你就係度車輪手咁好搞笑」、「導演用心良苦，沒有比較就沒有傷害」、「温泉戰衣」、「佢一時搞錯了，係游水唔係潛水呀！」