情人節矜貴浪漫美食體驗

每對情人總有各式各樣的節日慶祝,來到情人節,可謂戀人之最重要的日子。想為對方留下深刻印象,不妨現在開始計劃。坊間高級餐廳紛紛推出矜貴又合主題的情人節套餐,靚人靚景再加上美味的菜式,部分餐廳還會為情侶送上驚喜,讓各位度過一個難忘晚上。

封存愛意

科技發達,用手機、電郵已可傳情達意,仲會有幾多人寫信?中環一間酒店天台餐廳及酒吧於2月14日晚推出6道節情人節晚餐,頭盤先以紅蝦他他配茴香凍湯及阿穆爾魚子醬打開序幕,之後是清新的加拿大鮮帶子刺身配香辣藍莓雪葩和芳香的黑松露菊芋濃湯配鵝肝意大利餃子。主菜有麵豉白鱈魚配刁草忌廉汁或和牛牛柳及龍蝦扒選擇,前者以麵豉突出魚鮮,後者油香鮮味,最後以心型白朱古力慕絲蛋糕作結。為令整個晚餐更有意義,餐廳特別於情人節當日推出「封存愛意」限定活動,情侶們在信紙寫上內心說話,封蠟章保存至3月14日白色情人節,若情侶們再到餐廳慶祝,就可交換信件接收甜蜜字句,夠晒難忘。Tha Tai Pan則以粉式主題推出5道菜晚餐,主菜有燒和牛配龍蝦及椰菜及意大利煙肉焗鱈魚,當中的「甜蜜感官」體驗,其中一位要蒙眼由另一位餵食,再猜出食物名稱,猜中其中7款食物,可獲尼指定朱古力一盒。

舉杯暢飲

迷人月色和精緻美食下,和對方來點美酒,氣氛更好。銅鑼灣一間酒店天台酒吧餐廳於當日推出情人節迷人晚餐,頭盤有魚子醬和諾曼第帶子,來一口香檳沙冰清新口腔後,就可和愛侶分享二人份的威靈頓牛柳,牛柳配紅酒汁、油封砵酒乾葱和牛油薯蓉,啖啖滿足,甜品以紅莓白朱古力慕絲作結。品嘗美食時,可加配情人節限定雞尾酒2杯加添氣氛。惠顧情人節餐的客人更送London Essence禮盒1份。至於地下大堂酒廊情人節海鮮晚餐有豪華海鮮拼盤、法式龍蝦湯,主菜有烤澳洲穀飼牛柳配法國鴨肝及烤焗阿拉斯加黑鱈魚柳,甜品是熱情果櫻桃慕絲蛋糕,當晚的女士可獲升級呵護旅行護膚套裝1份。

精緻意佳餚

意大利菜除適合分享,也有高級之選。榮獲50 Top Italy評選的「2024 全球最佳意大利餐廳」第19位的意大利餐廳會推出情人節晚市菜單,食材以當地傳統生產商和小型家庭農場食才入饌,前菜有脆炸生蠔配意大利番茄及羅勒,之後是鮮味的蟹肉紅點豆濃湯,主菜有自家製意大利幼麵配魚子醬及番茄清汁和龍蝦配黑松露青椰菜蓉,甜品是士多啤梨雪葩及朱古力慕絲,餐單可配意大利餐酒,提升體驗。

貼心安排

一場完美的情人節晚餐,除了美食,還要送花送禮物,唔想煩的話都可以有得揀。銅鑼灣一間多國菜餐廳的情人節套餐於2月13日至14日推出情人節嘗味套餐,桃太郎番茄配搭冬季松露、羅勒泡沫和烤米片等,開胃有層次。海鮮頭盤酸橘汁醃紅蝦配墨西哥辣椒、柚子汁和南美虎奶醬汁等,頗有驚喜。另一道紅甘鯛魚味道鮮濃,主菜有烤和牛牛柳或波士頓龍蝦選擇,前者配乳化鵝肝、油封薯仔和自製辣椒等,後者則配法式馬賽魚湯燉肉和手指薯等,各有特色,甜品是士多啤梨杧果蛋白餅,客人亦可加錢讓廚師即場創作藝術甜品畫「Love is in the Air」提升體驗。餐廳會為每對情侶送鮮紅玫瑰和手工朱古力,客人亦可於2月5 日前和餐廳聯絡一條龍的訂花服務,訂選多款永生花,最是方便貼心。

香檳加持

金黃色調富幼滑泡沫的香檳,是浪漫的象徵,尖沙咀一間意大利餐廳除於大年初二晚推出6道菜煙花餐晚宴外,2月14日就有6道菜情人節晚宴,菜式包括煎鵝肝伴鮮蘋果蓉及紅肉柚子白酒汁、巴力克煙熏三文魚伴魚子醬及白蘆筍和意式水牛芝士雲吞伴海膽汁,主菜是智利鱸魚伴豌豆蓉及煙熏豬肉碎和帕爾馬火腿慢煮小牛柳卷伴黑松露,甜品是白朱古力紅桑子慕絲伴玫瑰花果醬。兩位惠顧加配特選香檳,可享優惠價。

法式風情

浪漫法國的情侶們去旅行的首選,中環一間法式地中海餐廳於2月14日推出情人節套餐,菜式包括酸橘汁生鱸魚片、吞拿魚他他、自家製煙熏辣椒醬生蠔配藜麥脆片,以及布袋芝士配車厘茄及羅勒,吃過蟹肉意式燴飯後,主菜有香烤春雞和烤薩格布塔豬,餐廳還以法國女星Brigitte Bardot為靈感,設計出橙花水撻配粉紅果仁糖脆皮和Cognac & Champagne Colada,甜品於2月14日至29日供應。

氣泡添氣氛

甜美的Prosecco,用來配菜或甜品都得。尖東一間星級酒店於情人節推出7道菜意大利套餐,頭盤有西班牙紅蝦和意大利魚子醬,之後是鮮味的波士頓龍蝦忌廉湯配意大利黑松露和香煎加拿大帶子配意大利氣酒汁,主食有自家製挪威三文魚餛飩配鼠尾草番茄汁,主菜是慢煮意大利牛仔柳,富豐富肉汁的牛肉配黑松露薯蓉和牛肝菌忌廉汁,肉嫩滋味,最後以阿馬爾菲檸檬撻和水蜜桃慕絲作結,酸甜美味,感覺剛好。