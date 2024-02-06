金像獎2024︱謝安琪余香凝夾擊衛詩雅衝影后　梁朝偉大熱衝影帝

「第四十二屆香港電影金像獎」將於4月14日假文化中心舉行，今午（6日）大會揭曉19項提名名單。影后方面衛詩雅憑《不日成婚2》成功作出「零的突破」，獲得入場卷，與《白日之下》余香凝、《填詞L》鍾雪瑩、《毒舌大狀》王丹妮及《四拍四家族》謝安琪爭影后寶座。鍾雪瑩得悉入圍即表示：「我喺度執緊屋就收到好消息，多謝大會畀我嘅心意，好開心以一部廣東歌故事嘅電影進入呢個電影盛事，我會繼續努力，同埋好開心第一次做女主角就入圍。」而入行15年的衞詩雅得悉入圍後開心表示：「真係一啲都估唔到，最多謝公司英皇娛樂對我嘅栽培，同埋《不日成婚2》導演及成個團隊，因為冇佢哋就冇呢個機會。」

而《金手指》梁朝偉則惡鬥《毒舌大狀》黃子華、《第八個嫌疑人》大鵬、《白日之下》林保怡及《年少日記》盧鎮業爭影帝寶座。入行37年的林保怡早前雖失落金馬獎「最佳男配角」，今次卻「升呢」爭金像影帝，可喜可賀，至於廖子妤宣布男友盧鎮業入圍一刻，表情感動，而她本身亦憑《毒舌大狀》入圍角逐「最佳女配角」，與梁雍婷（《白日之下》）、金燕玲（《不日成婚2》）、楊偲詠（《毒舌大狀》）及韋羅莎（《年少日記》）。

「最佳導演」方面，莊文強憑《金手指》，與卓亦謙（《年少日記》）、簡君晉（《白日之下》）、鄭保瑞（《命案》）及吳煒倫（《毒舌大狀》）爭獎，而吳煒倫亦同時入圍「新晉導演」。

至於「最佳男配角」方面，吳慷仁憑《但願人長久》成功入圍，與姜大衛（《白日之下》）、黃梓樂（《年少日記》）、李尚正（《死屍死時四十四》）及謝君豪（《毒舌大狀》）爭奬。值得注意的事，吳慷仁早前憑《但》片，入圍《電影評論學會》「最佳男主角」，今次似有「降呢」之嫌。

而電影《白日之下》、《年少日記》、《命案》、《金手指》及《毒舌大狀》則入圍角逐「最佳電影」。

謝安琪首次角逐女主角，開心表示：「收到同事打來，跟我說自己獲得金像獎兩項提名最佳女主角及最佳電影原創歌曲。內心的激動難以言喻，一時間情緒太多，竟然在街上不顧一切的大叫大哭。這是我人生第一次獲得金像獎的提名呀。然後，慢慢地，一點一滴地回憶，拍攝和主題曲錄音，許多感受湧上心頭。」

有份角逐「最佳男主角」的林保怡現正身在街巿辦年貨，他受訪時謂：「我依家喺商場同街巿買緊啲新年日用品，公司突然CALL我話獲提名，好開心好興奮，真係第一次有咁嘅成績，好似上次話齋獲提名就好似得咗獎咁，唔得，依家去街巿買隻雞，劏雞還神先得，多謝大家。」

梁雍婷獲提名「最佳女配角」，此乃繼提名金馬獎後再獲提名，難怪她興奮表示：「真係好開心有提名，但更開心係套戲嘅團隊有好多提名，再次恭喜團隊上下每一個人。」