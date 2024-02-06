林凱恩無辜捲「男友」拖糧風波：唔知佢財務狀況

藝人林凱恩今日（6日）出席處境劇《愛‧回家之開心速遞》宣傳活動。早前捲入「男友」Vincent餐廳拖糧風波的她，澄清跟對方只是普通朋友，坦言令大家擔心感到相當抱歉，又表示事後亦有跟對方聯絡：「佢話唔好意思，話請食飯，不過我話下次先。（驚再被傳？）唔係，啲朋友都有問我會唔會因為咁樣唔再同佢做朋友，我覺得識朋友係用心，能夠幫到佢我都會開心。」

她表示不清楚對方是否已解決財務問題。問到若有朋友需要金錢上的幫助如何處理？她笑言：「會同佢講希望今年多工作機會，賺多啲錢，出錢出力，或者畀多啲正能量佢，不過依家未有錢。」她表示朋友若有問題，可找她作心靈輔導：「我媽咪本身都係輔導員，所以教咗我好多呢方面嘅嘢。」她表示與朋友相處一向以關心和真誠為主。

她笑言若有男友的話，必定會跟大家講，問到新一年是否想找個搵男友？她說：「希望今年公司畀多啲男友我，可以同多啲唔同嘅人有對手戲。」她指自己擇偶沒有年齡界限，像劉丹、區瑞偉這樣的年紀也可以：「年齡唔係問題，買到我靈魂、有趣，可以照顧我心靈。（受好姊妹郭嘉文影響？）我希望我哋嘅感情可以繼續。」