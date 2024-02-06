呂慧儀留港度歲　爆「男友」張景淳見過家長

藝人滕麗名（阿滕）、呂慧儀（長腳蟹）、周嘉洛、劉丹（丹爺）、林凱恩及古佩玲等，今日（6日）現身油塘，眾人一身新春打扮，為無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》宣傳，吸引大批粉絲及街坊圍觀。眾人除大玩賀年遊戲外，亦有轉風車祈求平安，期間有蝴蝶飛到古佩玲的頭上，十分搞笑。農曆新年將至，長腳蟹表示以往過年只有年初一至年初三假期，但今年卻有7天長假，原本計劃與囝囝「蟹籽」外遊，不過碰巧有家人從外地來港，故只好打消念頭，改為去主題樂園及留港消費，笑指蟹籽不知道外遊計劃，故不會失望。 問到會否帶緋聞男友張景淳見親友？她自爆早已見過家長：「我阿爸同熊家阿爸都一齊影過相。」 她表示難得家人在港過年，會親自下廚煮海鮮。

談到她去年開設了教育中心，問到賺到錢今年囝囝壓歲錢會否加碼？她笑指早已很大封：「 唔好啦，穩定啲好，我已經開壞咗個頭，過幾年先。」身旁阿滕即爆她中西合璧，連西方傳統也跟足，蟹籽甩牙都會封利是。阿滕表示因已有幾年沒請假，故今個新年請了兩個多星期假跟老公到日本滑雪，順道探望移居當地多年，開設民宿的朋友。

劉丹表示今年會留港鎮守家中：「幾年前屋企立咗個規矩，大家唔使走來走去，年初一搵個地方約埋一齊團拜，開開心心一齊食餐飯。」他笑言：「團拜完想去旅行嘅咪去囉。（你會去旅行？）我要留喺屋企，始終都有啲朋友嚟拜年。（熊家會嚟拜年？）唔使啦，我哋初五開工會見要準備定多啲利是就真。」他指囝囝劉愷威會帶孫女「小糯米」跟朋友去旅行。談到孫女快將10歲，會否開始有少女情懷？丹爺笑言她已開始對衣着有要求：「每朝返學都要揀衫、襯鞋，我話返學都係着校服使乜揀呢？不過如果要出街就有排揀喇，佢頭箍都有10幾個，哈哈！」他表示不敢隨便買飾物給孫女，笑指怕不合心意被「打回頭」。