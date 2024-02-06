東冲有料到：不一樣的農曆新年

愈接近農曆新年，泰國的過節氣氛便愈來愈濃烈。眼見街上男的穿上紅色T-shirt，女的則化身「春麗」穿上旗袍，於商場及唐人街到處打卡留念。泰國在賀年方面可謂相當有意思，除了一眾的國際品牌與本地設計師紛紛推出龍年系列外，食品生產商亦紛紛推出賀年食物，選擇有糕點外，就連雪糕也有相關主題！

更有趣係一間在超市開設的海鮮餐廳，該食肆竟然想出將魚生化身為一條龍！他們利用刺身片來炮製彎彎曲曲的龍身，之後與紅蘿蔔製成的龍頭結合起來，炮製出恍如飛龍在天的模樣，絕對有創意。雖然入口都是魚生味道，但看見如此有諗頭，加上賣相啱晒相機先食，令人不禁有幫襯的衝動！

除此之外，亦有食肆推出賀年飯局套餐，例如將一些泰餐改為富意頭的中文名字，希望食客福䘵齊來。部分食肆則專程找來供應商炮製賀年甜品，可謂百花齊放，務求將短短的新春佳節過得精彩。事關身在香港，過年的氣氛可由年三十持續到年初十，但在泰國過了年初二幾乎所有賀年活動都告一段落，所以要好好享受短暫的新春氣氛。在此謹祝各位讀者身體健康、精神爽利，最重要係生活愉快！

胡慧冲