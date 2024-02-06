張敬軒RubberBand「迎戰」　A-Lin期待來港飲飲食食

台灣的《春浪音樂節》移師到香港舉行，參與演出歌手包括A-Lin、戴愛玲、小宇宋念宇、艾薇等，而張敬軒、樂隊RubberBand成為香港代表。A-Lin期待訪港時「飲飲食食」，期待與Fans街上偶遇：「很期待去香港演出，距離上一次到香港已經很久的時間，希望在這一次的演出能夠再見到熟悉的歌迷朋友們，香港～～我來了！」

張敬軒望《春浪》將熱情帶到香港，他謂：「因為場地都近海邊，希望可以將《春浪》墾丁站嘅海邊音樂節元素，帶畀香港嘅入場觀眾享受！希望到時大家入場可以玩得High啲！唔知佢哋有冇其他海外站嘅表演，可以嘅Mark埋我玩，因為我當同大家去旅行、放吓假！」

而RubberBand主音6號表示首次參加《春浪》演出，但亦知音樂節被「Band仔」視為盛事：「當然知道呢個喺台灣其中一個最具代表性嘅音樂節，幾年前我哋幾個都好希望可以參加一次。一個可以run咗咁多年又咁有影響力嘅音樂節，無論對Band仔定樂迷，都有好大嘅吸引力，今次主辦單位將音樂節帶到嚟香港，相信唔止我地急不及待，樂迷都一定非常期待！」