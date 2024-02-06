周吉佩3分鐘講詞NG 77次：留下深深烙印同恐懼

由藝人汪明荃率領一眾司儀陸浩明、黃庭鋒、文凱婷、《中年好聲音》冠軍周吉佩（吉吉）和支嚳儀今日為無綫《龍舞雲祥年初一》錄影，胡楓就扮財神聯同一眾無綫高層一起拜年，無綫行政主席許濤和蕭世和為醒獅點晴。吉吉和支嚳儀首次擔任大騷司儀心情緊張，向汪明荃和陸浩明學習，吉吉自揭是「NG王」，初入行時主持賀年節目，一段3分鐘講詞，NG 了77次，最後被監製刪掉，留下深深烙印和恐懼。支嚳儀鼓勵他「邊度跌低邊度起番身。」她就別開生面以唱歌背對白方式記講詞，還即場示範開聲，問可想挑戰直播主持？二人都表示想試試，透露年初一將參與花車巡遊。

胡楓表示扮財神達30多年，與汪明荃合作賀年節目亦逾30年，試過年初一主持完節目，應邀到汪明荃家作客，大讚她炮製的蘿蔔糕好吃。汪明荃表示大年初一準備定十幾底蘿蔔糕款客，通常一日食晒，她表示今年節目錄影，難得年初一不用開工，可以跟長輩拜年，完成年三十廟街節目便收爐，她表示：「正月十五會去新加坡做大戲，羅家英都會去。」胡楓指2人是最佳拍檔。胡楓透露初三將入馬場，他有份主演的賀歲片，笑言獲朋友包場支持。