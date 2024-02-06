方皓玟興奮請到好家傭：今年行大運！

音樂人陳浩然（Edward Chan）首個個人作品展《Blueprint of Memories, by Edward Chan》，將於3月23、24日假亞洲博覽館舉行，一班有份參演歌手包括方皓玟（小明）、陳柏宇、黃妍、葉巧琳及林奕匡今日（6日）出席作品展記者會。

農曆新年將至，小明興奮表示今年行大運：「我請咗個好好嘅姐姐（工人），佢好細心、煮嘢又好食、垃圾唔會擺過夜，最緊要係我個仔肯跟佢，依家多咗自己Me Time！」她笑指對上一位工人姐姐因廚藝太差，令她與囝囝也「冇啖好食」瘦了很多，笑指特意找玄學家為她與姐姐「夾過八字」才聘請對方：「依家肥番4磅！（有冇順便夾桃花？）師傅話我依家最緊要做好事業先，因為個仔仲細。」她表示近期搬了家到花墟附近，臨近新年買了很多蘭花回家趨旺桃花。

除了好運請到好姐姐外，她更表示創作人林家謙及填詞人黃偉文為她寫了新歌《神算》，一方面非常高興但同時又懷疑林家謙整蠱她：「首歌好難唱，初初有諗過剩係得佢唱到。」

首次舉行個人作品展的Edward Chan，表示近年為《全民造星》擔任評判而吸引了很多支持者，故才有主辦單找他開騷，嘉賓方面會盡力邀請合作過歌手擔任嘉賓：「諗起邊個就Message邊個，所以嘉賓名單同流程會不繼更新。」問到嘉賓名單中，人氣男團MIRROR 3子姜濤、盧瀚霆及呂爵安是否會全程坐鎮？會否擔心表演時間分配不均，引起他們的粉絲不滿？他指自己最擅長做音樂，故開騷都以做好音樂框架為大前提，其他安排交給團隊安排。