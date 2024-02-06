狀王之王︱陳楨怡難忘拍針灸戲　差啲拮親姚子羚

前港姐亞軍陳楨怡（Celina）在無綫劇集《狀王之王》中，昨晚（5日）首度登場，她的出現引發王浩信的太太姚子羚打翻醋埕。她談到劇中造型坦言洋裝、古裝各有特別，但最難忘的是經常要隨身攜帶的藥箱：「以前啲藥箱原來成個用實木做，比較重，拍嘅時候可以順便練吓手臂力。」

Celina為了演得更加神似，不但事前做足功課，還看了人生第一次中醫：「我去咗橫店中醫館度睇我人生第一次中醫，仲試埋針灸，我之前未試過，因為本身驚針。因為我拍劇都有施針嘅場面，所以主要要體驗吓個流程。我另外都有睇啲關於仵作嘅劇，去學吓啲揸刀手勢同埋點樣處理啲解剖工具。」

講到與姚子羚首度合作，Celina坦言初次與對方見面時有點害羞，幸好子羚相當平易近人：「佢好Warm，我第一次見到佢已畀佢融化，當時我好怕醜，好想Say Hi又唔敢，但Elaine（子羚）已經好熱情。大家相處咗3個月，Elaine同子涵真係好似大姐姐咁好照顧我，好有家嘅感覺。」

Celina又謂就算不用開工，也會到拍攝現場探班，導演林子聰也大讚Celina好學又可愛，Celina說：「呢套劇拍攝氛圍真係好好，每日都好開心，好期待開工之餘又會笑住咁收工，成日都笑到肚痛，所以最難係忍笑。」

最難忘一幕要數今晚的針灸場口，皆因她多次幾乎誤拮姚子羚：「因為速度要求好快，但拍嗰個角度又好難睇清楚施針個位，所以好多Take都爭啲針咗落子羚度，我自己都拍到滿頭大汗。」