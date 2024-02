女圑COLLAR成員芯駖(李芯駖)為藝術題材紀實片《似水年華 In The Mood For Art》作聲音導航,曾修讀視覺藝術的她,再次接觸藝術題材感別具意義,皆因過程中勾起不少昔日回憶。她不諱言讀大學時很「兜踎」,有半年時間每日只有5蚊飯錢,僅夠買一包即食米粉填肚,因半工讀關係,晚上要到酒吧任職侍應,她說:「工作範疇就係執酒杯、清理嘔吐物,返工返到凌晨3、4 點,然後早上10點返學,試過冇交3個月宿舍費,要室友仗義相助。」

她又用藝術品來比喻每位COLLAR成員,其中Ivy So 則是唯美工藝品,堪稱360度零死角,而她自己則似水:「望可以無縫填滿不同容器,拍劇、做主持,甚至做聲音導航,每一個表演模式我都好喜歡。」