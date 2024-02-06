黃淑蔓跟戲劇導師學戲　演出微電影獲激讚

「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna）最近參與第11屆微電影「創＋作」 支援計劃（音樂篇）項目，並擔任微電影作品《深房 l am not alone》做女主角，為提升演技，專程跟舞台劇演員兼戲劇導師邵美君學戲。此外，Feanna更為電影首次作曲，推出最新單曲《I am All Alone》，感激她與團隊協助，成就解鎖。

Feanna說：「好開心參個呢個項目，仲有機會出一首歌。而且係我第一次作曲，邀請到我非常欣賞嘅音樂人SHIMICA一齊寫歌。我一直都好想同佢合作，所以第一時間諗到佢，立即邀請，佢爽快答應。」

她又說邀請過程順利，連創作過程都很順利，Feanna說：「第一次參與作曲我好緊張，以前我自己一個試吓作曲嘅時候，成日好擔心旋律上做得唔好，搞到個過程拖得好慢。今次多謝A&R嘅同事Viki Chan，陪我一齊去SHIMICA嘅錄音室，我哋諗到旋律就立即寫低和試唱，仲要多謝當晚幫我哋伴奏嘅Howard。創作過程中，我搵到一個平靜嘅自己。雖然之前會緊張，但以我嘅樂理知識，加上事前跟導演了解劇本，將自己對故事嘅感受放入旋律。」

新歌曲風有別於她過往青春活潑類型，亦改變了唱法。她說：「呢首歌充滿力量，跟我過往嘅唱法好唔同，係我好喜歡嘅音樂風格。可能大家都停留喺我年紀小嘅時候，發放青春可愛活潑感覺嘅歌曲，其實我已經成長，希望大家見到成熟咗、穩重咗、突破自己去咗一個新階段嘅黃淑蔓。」

不斷追求進步的Feanna，拍攝微電影《深房》之前，特別跟著名戲劇導師邵美君上演戲班，她說：「今次電影裏有好多來自隔離鄰舍和樓上嘅撞擊、嘈吵聲音，但其實拍攝嘅地方好寧靜，我要靠幻想去演，然後發現原來我缺乏想像力。多謝邵美君老師教我好多演戲方法，刺激咗我喺演戲方面好多新想法。」她透露第一堂就被邵老師激發，情緒崩潰。她說：「我好喜歡邵老師嘅說話：『演戲冇分對與錯，每個人表達情緒嘅方式都唔同。』因為我過往錯誤認知，以為情緒演繹有標準，我要達到指標。其實只要代入情景和角色，自然地做出嚟就啱。邵老師啟發咗我好多，令我更加勇敢去試不同嘅表達方式。」

得到高人指點，Feanna演技進步神速，微電影上架後獲讚有驚喜。她感謝琪琪導演陪伴上堂，還有整個拍攝和音樂創作團隊，她說：「佢哋畀咗好多指引和方向我，令我喺創作路上不孤獨，充滿力量！」戲中除了邵美君老師客串一角，還有飾演Feanna前男友的鄧家杰（Kakit）。她說：「Kakit同時亦演出今次項目另一位參加者嘅作品，多謝佢抽時間過嚟幫手，佢好專業、好熱血。拍戲嘅時候，佢仲展示咗佢嘅折骨舞技，現場睇都幾震撼！」