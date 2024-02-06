花卷杏奈 幸福之H奶

人人都想生活得幸福快樂，邊會有人鍾意自尋煩惱，問題係「幸福」可以喺度搵？男士們不妨從日本寫真界入手，因當中有位「幸福女神」，佢就係樣甜又好波嘅花卷杏奈！

甜度十足

好多人覺得「純真」、「可愛」、「甜美」只適用於形容十八廿二嘅少女，過咗25歲呢個分水嶺，就會出現初老徵狀，到底真相係咪咁？實情係因人而異，好似喺日本寫真界，唔少女優出道多年，樣貌嘅甜度絲毫不減，今日同大家介紹嘅花卷杏奈就係人辦之一！今年已經28歲嘅杏奈，早喺2011年出道，咁多年嚟一副純真童顏冇乜點變過之餘，而且隨住年紀大咗，面上仲多添幾分親切感，笑容一露，更令人覺得甜入心，難怪能夠成為《週刊SPA！》嘅「幸福女神獎」得主！

另外，杏奈妹嘅身材同肌膚都Keep得好好，心口對H奶相當飽滿，識貨之人應該睇得出九成九係真波！

姊妹檔上陣

花卷杏奈唔係一出道就拍寫真，起初以橋本杏奈呢個藝名加入藝能偶像組合「Star☆T」，之後參與選美活動「汐留寫真偶像甲子園2014」，獲得評審團特別獎，開始一邊拍寫真，一邊做藝能偶像，仲先後成為「P.IDL」、「PIDL☆Mirai stage」等多個組合嘅成員。

2020年，杏奈轉投另一間藝能事務所，正式改用新藝名，除咗繼續其寫真女優之路，仲夥拍另一位寫真女優，昔日就讀同一間中學嘅學姐雪平莉左上電視，拍攝推介三重縣吃喝玩樂好去處嘅節目。由於兩位女優嘅樣貌同身材都正到痹，唔止獲得大量正評，仲贏得唔少人氣添！