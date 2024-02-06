林家棟冇份角逐金像獎唔失望：尊重大會要求

影帝林家棟、陳善之、高世章及何劍雄等今晚（6日）出席「水波浪影片節」活動。《帝女花》65周年項目總監陳善之表示今次是其中一個項目：「碌晒人情卡請家棟佢哋做評判，希望透過知名人士選出得獎作品。」幾位評判會從2位數的作品選出5強，會提供獎金作獎勵。家棟表示活動沒有製作預算，自己則較喜歡平實的作品：「前一晚睇作品睇到半夜1點，仲前後睇咗2次，想選出心目中最好嘅。」他表示準則以創意最為重要，當然題材也要圍繞到《帝女花》，而身為電影製作人的他也希望藉此機會揀蟀。

另一位評判高世章表示會從音樂方面着手：「《帝女花》喺香港文化入面好鞏固，都想新一代可以更加認識呢部作品。」家棟即表示小時候也會到普慶戲院欣賞粵劇：「當時啱啱對呢行有興趣。」陳善之表示之前的粵劇表演也有給白雪仙欣賞，但今次就未有勞煩仙姐：「擔心年青人作品佢睇不明白。」

談到《第四十二屆香港電影金像獎》公布入圍名單中，家棟有份參演的《第八個嫌疑人》、《命案》及《潛行》均獲入圍，不過他卻未獲任何個人提名，他即笑言自己今次「白果」，亦坦言不會失望：「最重要係尊重大會要求，都開心呀！見到大鵬入圍最佳男主角、鄭保瑞再次挑戰最佳導演。」身旁陳善之即笑指家棟拍太多作品才「拉薄」了票源，家棟就表示幾部作品都是疫情期間所拍，剛好全安排了今年上映。陳善之即笑指其實獎項都只是獎金、獎品，家棟則說：「我要好劇本㗎咋！」