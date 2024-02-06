劉愷威接女放學小糯米變小楊冪　星二代高人一等紮紮跳

內地流量女星楊冪2018年與劉愷威離婚後，各自發展事業和愛情，女兒「小糯米」就交由香港的爺爺嫲嫲照顧，事業重心在內地的楊冪多年來被指疏於照顧女兒。日前讀者直擊劉愷威做帶子洪郎接「小糯米」放學，快將10歲的「小糯米」愈大愈靚女，而且很會打扮，如倒模小楊冪。至於楊冪就繼續冇影，究竟媽媽去哪兒？

去年楊冪曾經來港，當時有指她是探望女兒，在兒童節即「小糯米」劉苡馨9歲生日當天，其工作室發放了她攬着小蜜蜂的相片，因定位顯示在港，原以為她來港跟女兒慶生，其後卻被前老爺劉丹「踢爆」直指不知情。快將10歲的「小糯米」一直在港生活，起居飲食由爺爺嫲嫲照顧妥當，近日有讀者爆料，劉愷威偕母親一起接「小糯米」放學，當日「小糯米」身穿白色體育服，外披灰色外套，在家傭陪同下在校園門外行來行去等候爸爸，不久一身運動裝、戴口罩的劉愷威從校園內步出，將一包紙包飲品交給女兒，原來他去了幫女兒買飲品，接過飲品後「小糯米」即咪咪嘴笑，急不及待拿着飲，然後尾隨爸爸離開，相當乖巧。「小糯米」不時加幾下跳步加快速度追貼爸爸，展現活潑一面。

「小糯米」皮膚白淨，束了一個小髮髻，五官輪廓很深，清麗脫俗，顏值高似足媽媽，而且手長腳長，與同齡孩童相比明顯高人一等。當日她下課後立即更換了拖鞋，相當貪靚。劉愷威之前受訪時曾說過女兒很黐人，今次可謂有圖有真相，相當愛黐爸爸及嫲嫲。

帶囡囡旅行度歲

而劉丹昨日要開工出席劇集宣傳活動，農曆新年將至，他透露會留港鎮守家中：「幾年前屋企立咗個規矩，大家唔使走來走去，年初一搵個地方約埋一齊團拜，開開心心食餐飯。」笑言提議獲全家歡迎，大家不用再抽時間到處拜年，之後就可以各自安排節目。劉丹指新年不會外遊，因有朋友來家拜年，又指劉愷威會帶「小糯米」跟朋友去旅行。談到孫女快將10歲，開始有少女情懷？他笑指孫女開始對衣着有要求：「每朝返學都要揀衫、襯鞋，我話返學都係着校服，使乜揀呢？不過如果要出街就有排揀喇！佢頭箍都有十幾個，哈哈！」並笑言不敢隨便買飾物給孫女，怕不合心意被退回。

楊冪孖《仙劍三》拍檔春晚合體？

近日央視春晚進行第4次綵排，不少內地一線小生花旦也有現身，陣容強勁，當中包括楊冪、劉詩詩、唐嫣及胡歌，由於4人都曾在經典劇集《仙劍三》中合作過，即時引起網民的集體回憶，紛紛表示期待4人合體。其中唐嫣甫落車就跟粉絲打招呼，還用雙手擺出心心手勢，非常識做，相反劉詩詩就十分低調，未有跟粉絲互動，直接入場，但被網友發現她所穿的長褸加手袋價值近7萬港元，勁富貴。

另外，近日楊冪在社交網晒出由惠英紅所送的手繪葫蘆畫及利是，她寫道：「還沒過年就收到紅姐親手畫的葫蘆，還有福祿大紅包，愛紅姐。」惠英紅冧爆回覆：「冪喜歡就好，姐愛你！」