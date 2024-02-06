Darla Pursley棄舞從模　更展魅力

雖然模特兒係唔少人追求嘅夢想，但對來自美國嘅巨乳索女Darla Pursley嚟講卻非如此，佢自細嘅夢想係成為一位舞蹈員，希望喺舞蹈界闖出名堂，既然係咁，點解後來佢又會轉行做咗成人模特兒呢？

意外受傷

要成為模特兒嘅條件，唔單止個樣要夠索，身材夠高挑之餘，仲要有型格同獨特氣質至掂，否則再靚嘅時裝着上身，美感都會大打折扣。出生於自美國佛羅里達州邁阿密嘅Darla Pursley，樣靚身材正，巨乳加盛臀相當吸睛，簡直就係男士心目中嘅女神，絕對有條件成為頂級模特兒，不過佢自細嘅夢想並唔係做Model，而係希望成為舞蹈員，喺舞台上展現優美嘅舞姿，箇中嘅原因，係同佢嘅童年有關。

Darla嘅童年並唔幸福，13歲時母親便過身，而父親又無力照顧佢，後來佢被另一家庭收養。而呢個新家庭不但帶畀佢幸福同溫暖，更令佢搵到個人興趣，就係跳舞，從嗰時開始經常習舞，高中畢業後便投身舞蹈界，唔單止喺美國多處地方演出，更成為MV嘅舞蹈員。正當Darla有望喺舞蹈界闖出一番成績之際，因為一場意外令佢受傷，而被迫放棄跳舞。

公諸同好

喺意外之後，Darla足足休養咗兩年，康復後亦唔可以跳舞。正當佢嘅人生處於低谷時，眼見社交平台上充斥性感網紅，於是佢便將自己嘅比堅尼寫真公諸同好，結果令佢一炮而紅，亦因為咁，佢決定成為性感網紅。

據佢講當時只係想透過獲得更多Like嚟肯定自己，卻估唔到事隔兩個月後，佢收到模特兒事務所嘅短訊，問佢有冇興趣為泳衣品牌拍攝廣告，就係咁，佢便投身模特兒界，並憑住亮麗外形獲得相當高人氣。其後踩入成人模特兒界嘅佢，更係人氣急升之餘，透過OnlyFans帳號嘅大尺度寫真，更係令佢吸金力幾何級上升！雖然因為寫真太性感，令佢過百萬粉絲嘅IG帳號被封，但重新出發嘅佢人氣依然，火辣度更係有增無減。

Profile

出生地：美國

身高：165cm

三圍：36G-25-36

雖然Darla Pursley因受傷而被迫放棄跳舞嘅夢想，但轉型成為成人模特兒及性感網紅嘅佢，不但獲得極高人氣，吸金力更係超勁，就連佢自己都稱始料不及。