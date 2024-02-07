【是日通勝】

農曆十二月廿八

癸卯年 丙寅月 辛丑日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、塞穴、結網

忌：交易、動土、出行

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：49、18、07

幸運顏色：金、銀、白

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：各方面運勢都不錯，可望迎來愉快的一天。

金牛座：事業與財運均告下跌，做任何事都要小心！

雙子座：職場上順風順水，保持謙遜，忌得意忘形。

巨蟹座：事業運強，但財運平平，理財投資宜審慎。

獅子座：財運有點差，落實重要投資決定前要三思。

處女座：獲幸運之神眷顧，感情生活可望如魚得水。

天秤座：事業運跌幅最大，小心有人打你的小報告。

天蠍座：感情需花時間栽培，別以忙碌為卸責藉口。

人馬座：心態正面可帶來好運，多用黃色對你有利。

山羊座：投資策略可以進取一點，容易有意外收穫。

水瓶座：不要因運滯而垂頭喪氣，對自己要有信心。

雙魚座：運勢平平沒甚麼大不了，最緊要保持樂觀。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）龍 桃花旺

（跌）羊 財運差

鼠：感情運欠佳，有伴侶者務必檢點言行。

牛：需和時間競賽，做事要分清輕重緩急。

虎：善有善報，多做好事有助帶來好運氣。

兔：人緣運一般，跟異性相處需謹言慎行。

龍：桃花旺，單身者不妨向心儀對象表白。

蛇：心情差，思緒亂，易把小問題複雜化。

馬：工作運平平，做好本分，勿多管閒事。

羊：是日沖煞，財運差，要提防入不敷支。

猴：破財風險高，出門要看管好隨身物品。

雞：財運佳，謹守量入為出原則就冇問題。

狗：盡了力便可，過分追求完美會有壓力。

豬：貴人力撐，財源滾滾來，要好好把握。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

行大運及開工吉日

不少人都喜愛於大年初一「行大運」，討個好意頭，只要大年初一配合當天吉時外出，出門後先向吉利方向走一圈，就可繼續按照原定的行程，不必全天也跟着該方向而行。

2024年2月10日（農曆正月初一）

吉時：辰時（早上7時至9時）、巳時（早上9時至11時）、未時（下午1時至3時）

年初一行大運是迎接新一年開始，踏出家門後，應先向有利方向走一圈，對整年運勢有提升作用。龍年年初一有利方向為西南方（貴神）及東北方（喜神），可迎喜添福；忌向東南（五鬼及死門）方行走，以免影響運勢。

開工吉日

傳統上新春假期結束後，恢復辦公，如公司選擇的開工吉日剛好與自己生肖相沖，則可選擇一個和自己不相沖的吉日吉時，在家啟動電腦處理和工作相關的電郵文件，又或是打電話給客戶或上司談談有關工作的事，也等同吉日開工，同樣有助催旺工作運。

［首選］

吉日：2024年2月15日（農曆正月初六）

吉時：辰時（早上7時至9時）、巳時（早上9時至11時）

此日沖兔

吉日：2024年2月18日（農曆正月初九）

吉時：辰時（早上7時至9時）、巳時（早上9時至11時）

此日沖馬

［次選］

吉日：2024年2月13日（農曆正月初四）

吉時：巳時（早上9時至11時）、午時（早上11時至下午1時）

此日沖牛

吉日：2024年2月21日（農曆正月十二）

吉時：辰時（早上7時至9時）、未時（下午1時至3時）

此日沖雞