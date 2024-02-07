年廿八洗白白！何依婷皮膚白滑靚到爆 林明禎激凸上圍勁搶眼

今日適逢農曆年廿八，俗語有云「年廿八，洗邋遢」，不過洗邋遢唔止係為屋企大掃除，仲要將自己由頭到腳洗乾淨，將身上嘅霉氣、塵埃統統沖走，白白淨淨迎接新年。皮膚白淨滑溜，有邊個唔鍾意先？娛樂圈都有唔少膚白貌美白嘅女藝人，白到發光嘅佢哋，實在令人羨慕！

何依婷

早前與圈外男友拉埋天窗，成為幸福人妻嘅無綫小花何依婷（Regina）參選港姐時唔單止樣靚身材正，更因皮膚白皙而備受關注，喺咁多位佳麗中相當突出。而何依婷都好識做，成日會喺社交網分享靚相，大方任騷身材及白滑美肌，無論係帶上貓耳仔頭箍，化身黑色小貓，抑或穿上低胸晚裝，一身白滑皮膚都相當養眼。

王敏奕

藝人王敏奕（Venus）天生美人胚子，成為人妻之後美態依然，對自己素顏相當有自信嘅佢，經常會分享自己嘅特寫靚相，肌膚白裏透紅，被網友盛讚靚到如剥殼雞蛋，完全零瑕疵，令人羨慕不已。

林明禎

馬來西亞女神林明禎樣靚身材正就係人盡皆知，原來女神肌膚都好白雪雪㗎，難怪成為無數宅男心目中的女神啦！穿上紅色小背心嘅佢，皮膚更顯白皙，不過都唔夠其激凸上圍搶眼，真係性感又迷人。似乎因為紅色系顯白，林明禎對紅色情有獨鍾，連泳衣都揀橙紅色，露出大片白滑美背及長腿，認真誘人！

郭書瑤

台灣女星郭書瑤（瑤瑤）憑着甜美外貌及33E豐滿上圍深得宅男歡心，更有「童顏巨乳」嘅稱號。瑤瑤從來都唔會吝嗇其姣好身材，成日喺社交網派福利，讓粉絲大飽眼福。雪白嘅肌膚令佢睇起嚟相當清純，而E Cup火辣身材卻讓網友鼻血直流，真係產生超強反差感，認真誘人犯罪！

范冰冰

內地女星范冰冰係公認嘅皮膚白，不過俗語都有話「天下沒有醜女人，只有懶女人」，原來冰冰為Keep住白滑肌膚都落咗唔少心思，有自家一套美白術。佢曾分享過自己一年四季淨係飲兩種飲品，冬天會飲紅棗枸杞水，夏天則飲檸檬水，除此之外，佢亦十分注重外在防曬。外敷加埋內服，咁畀心機去美白，難怪人哋做到膚白貌美嘅大美人啦！