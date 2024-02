音樂傳記掀熱潮！Amy Winehouse米高積遜傳記片輪住上

以英國搖滾樂隊Queen做主題的音樂傳記片《波希米亞狂想曲:搖滾傳說》(Bohemian Rhapsody)於2018年上映時票房口碑「雙贏」,因而令同類型電影掀起「搶拍」熱潮。今年就有兩部講述已故歌手的傳記片輪住「出場」!

講述已故英國騷靈天后Amy Winehouse的傳記片《Back to Black》,影片由英國女新星Marisa Abela飾演Amy,2人外形樣貌相似,就連不少Amy樂迷都大讚選角恰當,不過亦有樂迷亦認為太早開拍Amy的傳記片,更有人批評電影公司發死人財。故事會以Amy初出道講起直至她離世,影片亦有不少篇幅講述Amy的酗酒及吸毒問題。《Back to Black》將於4月12日於英國率先上映,而北美將於5月10日開畫。

除了Amy Winehouse傳記片之外,同樣英年早逝的牙買加雷鬼音樂傳奇歌手Bob Marley的首部傳記片《音樂傳奇卜馬利:人生愛與夢》(Bob Marley: One Love)就會於今年3月打頭陣上映,《神劍亞瑟王》(King Arthur: Legend of the Sword)的Kingsley Ben-Adir及《007:生死有時》(No Time to Die)Lashana Lynch將飾演Bob Marley夫婦,故事講述Bob如何在荊棘滿途之下堅持理想,繼續開創自己音樂旅程的熱血故事。影片獲得Bob Marley的家人全力協助拍攝,其中他的遺孀Rita、子女以及新袍均一同擔任監製一職。

若然一眾樂迷唔夠喉,下年亦會有多部歌手傳記片上映,其中最矚目一部必定是已故樂壇巨星米高積遜(Michael Jackson,MJ)的未定名傳記片,影片由荷里活名導演Antoine Fuqua操刀,並由MJ的侄子Jaafar Jackson飾演MJ。影片已於2025年4月18日上映。