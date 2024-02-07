JW跟足傳統　落舖洗邋遢

歌手王灝兒（JW）上月宣布榮升老闆娘，在尖沙咀開設茶飲店，今日是農曆年廿八「洗邋遢」的日子，身為鬼妹仔的JW亦跟足傳統，親自落舖大掃除，又落手落腳貼揮春，做「生招牌」吸引顧客。她希望今年內再多開兩間分店，大展鴻圖。

表面鬼妹仔的JW其實相當傳統，除了會在農曆新年上香和拜祭祖先外，又喜歡穿充滿節日氣氛的旗袍，她直言：「啲人成日以為我係Mix冇咁傳統，但其實我比起好多人更傳統。」日前她專程落舖大掃除，取年廿八諧音「易發」，她笑笑口表示：「希望生意一直發發發！」之後貼揮春為店內粉飾一番，又走到水吧清洗餐具，全程有板有眼。

殺到英國開分店

期間有粉絲到店內幫襯，JW即上前招呼，並介紹自己最愛的招牌特飲，令粉絲又驚又喜，JW開心表示：「好多謝一班Fans咁支持，佢哋一知道我喺舖頭就會落嚟。」問到平日是否十指不沾陽春水？她自言經常做家務，所以水吧的清潔工作完全難不到她：「尤其我鍾意乾淨，見到污糟就會去執。」

提到新一年的大計，JW侃侃而談：「上年喺上環開咗第一間店，反應好好，但我冇同人講自己有份，到今次尖沙咀店開先公布，好多人覺得好飲又健康，希望今年可以再開多兩間。英國已經落實會開一間，希望將來可以喺亞洲地方菲律賓、泰國等開分店。」JW首次創業，她甜絲絲表示男友相當支持自己，也會提供很多意見，希望生意長做長有。

髮型：Hugo Poon @ PRIVATE i salon

化妝：Sheryl Chan

服裝：Maje

場地：Teadaye