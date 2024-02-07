娛圈單打︱曾耍大牌被炮轟　成為人妻漸不同

有「男神收割機」之稱的南韓女星朴信惠，前年跟男星崔泰俊拉埋天窗極速產子，抖咗咁耐終於靜極思動，夥拍《繼承者們》「明秀」朴炯植合演《低谷醫生》，收視節節上升，飲得杯落！

之所以稱為「男神收割機」，皆因朴信惠合作親嘅對手，全部係一線男神。最經典當然是《繼承者們》的李敏鎬；其後在《愛上Pinocchio》與男主角李鍾碩更傳出緋聞，二人被狗仔隊拍得遊車河拍拖，惟消息甫傳出，朴信惠即堅決否認。其實那時候她已跟崔泰俊蜜運，突然被踢爆疑似劈腿，梗係打死唔認。至於另一韓流男神玄彬，朴信惠也曾經在《阿爾罕布拉宮的回憶》合作過，可惜劇情不濟，擦不出火花。

眾所周知，朴信惠乃童星出身，在《天國的階梯》飾演女主角崔智友的童年，好演技可謂自小磨練。她2009年與張根碩共演《原來是美男》，同樣是一代經典，其後更被多地翻拍。那時候的她一臉清純，短髮造型被指激似尹恩惠，但星途顯然比師姐順遂得多。

不過，她的風評也不是無懈可擊。2014年她到台灣舉行粉絲見面會，被指詐病避見記者，又拒絕在見面會上跳舞，轉頭卻被捉到既食鼎泰豐，又大啖麻辣火鍋。最令外界反感的是，台灣粉絲送給她的禮物和信件竟被她丟棄，儘管她事後道歉，但已給人留下壞印象。

可能當時還年輕，隨着年歲漸長，她待人處事已成熟不少。2016年的《Doctors》收視破盡紀錄，《低谷醫生》是第二度披上醫生袍。新劇中，她再以高中生造型亮相，觀眾都感嘆跟10年前《繼承者們》沒有分別。