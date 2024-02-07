吳啟洋玩遊戲高票當選「老鼠屎」：接受懲罰

ViuTV全新節目《P1X3L 5G 八星賀歲》由8位年青藝人葉振弘（Marco）、歐鎮灝（George）、吳啟洋（Phoebus）、葛綽瑤（Yoyo）、許寶恆（Alice）、何洛瑤（Sica）、楊安妮（Win Win）和鍾卓穎（Ash）組成限定團體 P1X3L 5G。新一季他們將重組走訪到香港及澳門不同地方，接受一連串精彩刺激的挑戰及遊戲，與大家一起賀新年。

昨晚（6日）播出一集，8位主持第一個任務要到高達233米的澳門旅遊塔平台上面玩「跳3」，即數到跟3有關的數字就要原地跳起，考驗勇氣和膽量。Ash對於高空並畏懼，只擔心自己的計算能力。之後眾主持多番嘗試仍未能完結遊戲，場面十分搞笑。另一方面，畏高的Alice爆喊大嗌：「可唔可以快啲完！」

8位主持由於未能完成挑戰，有一人需要接受懲罰，節目組宣布今次受罰者是Phoebus，他得悉後一臉茫然、錯愕不已。原來節目組在挑戰開始前要求眾人票選本集受罰者，最後Phoebus以高票當選本集「老鼠屎」，他亦坦言接受懲罰：「今日狀態的確唔係咁好嘅，嚟啦接受懲罰。」。