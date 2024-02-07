Twins紅館騷尾場容祖兒驚喜現身　阿嬌自爆廁所都去唔到

Twins共14場《TWINS SPIRIT 2024 紅館演唱會》昨晚（6日）在紅館圓滿落幕，英皇集團主席楊受成博士、容祖兒與媽媽、伍詠薇、MIRROR成員Stanley與女友、陳慧嫻、王敏奕、衛詩雅及傅穎等現身支持。

演唱會甫開始，Twins唱出連串快歌，現場氣氛非常熱烈，阿Sa表示：「第一part你都已經咁，咁今晚點算呀？今日我哋尾場，14場破咗我哋紀錄，在場嘅人同我哋創造呢個壯舉。」在歌迷扮嘢環節，Twins繞場一周挑選別具心思造型的歌迷，當看到有個男歌迷身穿喱士紅色胸圍，阿嬌笑稱：「你個造型係咪侮辱緊我哋呀？」引來全場爆笑。

在鳴謝環節，阿Sa看到嘉賓陳慧嫻即興奮表示：「慧嫻姐姐係我嘅青春嚟㗎！」兩人還即場唱了幾句《跳舞街》，阿Sa更叫陳慧嫻快些開演唱會，Encore之後Twins邀請嘉賓出場，阿Sa表示：「呢個係傳統，呢個人上次大鬧我哋演唱會，今次應該冇飲醉。」

原本坐在觀眾席的容祖兒驚喜上台，全場尖叫聲不絕，祖兒表示：「今晚係咪所有錫Twins嘅人都喺晒度，你哋應該要有拆咗紅館嘅姿態，你哋係咪由佢哋出道都鍾意佢哋，同我一樣？」祖兒續指在台上最唔抵得聽到有人叫「咀佢」，Twins即上前獻吻，祖兒大叫：「你哋好猖狂，好冇好矜持嘅囉！」3位「龍虎豹」合唱《隆重登場》及《你最紅》，之後祖兒指Twins開完過唱很疲累，要求老闆請她們去旅行，笑言：「萬事俱備，只欠現金，我哋向老闆拜個早年，等你畀錢畀得舒服啲。」

個唱至晚上11時42分，但觀眾群情洶湧不願離開，Twins再度出場，阿嬌謂：「以為你哋走晒，你哋唔使瞓覺㗎咩？」之後唱出《天對地》才圓滿結束。

Twins完騷後受訪，阿Sa坦言十分開心，因演唱會前曾有不少質疑聲音，令她們也懷疑自己，但最終她們仍是可以，阿Sa表示：「因為我之前聲帶受傷，今次演唱會搵到一個好啲嘅發聲位，之前嘅發聲位已經廢咗。」而阿嬌日前身體不適未有再做側手翻，她指現在連咬東西也乏力：「依家身體亂到去廁所都去唔到，所以要放假休養。」

另外，阿Sa透露初戀男友和前度石恆聰都有來捧場，二人亦異口同聲表示未有新戀情，阿嬌被問到緋聞「同性密友」皇甫聖華也前來捧場？她即謂：「係朋友，我唔可以有自己朋友咩？（佢咀你喎？）唔係啦！（唔使澄清？）唔使，好多朋友都有嚟支持。」