龍年萌貓駕到　迎Meow接福

臨近農曆新年，大街小巷都設置各種紅噹噹的打卡點給大家合影迎接龍年。如果想與可愛小貓共度假期，那就不能錯過上水廣場的「喵の福財運」及荃灣如心廣場的「迎Meow接福新春遊園」，可愛貓貓為大家派福送運。

【喵の福財運】

家喻戶嘵的守護神，象徵著滿滿財運及福氣的「招財貓」現身於上水廣場！今個新春，Landmark North上水廣場於即日起至3月3日期間，為大家帶來日式萌爆招財貓，呈獻「喵の福財運」，打造出4大新春招財貓賀年裝置打卡熱點，包括4米高巨型「肥喵祈福神社」、3米長粉紅色「幸福の橋」、2米高「招福の許願石」及3米高戶外粉紅「招財喵桃花許願樹」，與你開心過肥年！其中招財貓已在商場中庭的4米高巨型「肥喵祈福神社」躺着，舉住圓潤的肥手掌，微笑着招手迎接大家！招財貓寓意財運及福氣，相信與招財貓誠心許願，必定會為今年帶來源源不絕的好運！

【迎Meow接福新春遊園】

龍年將至，荃灣如心廣場及華懋集團七大商場，與本地插畫家Helen Tam譚詩慧所設計的人氣角色「金魚貓Kiyo」攜手，由即日起至2月25日期間帶來「迎Meow接福新春遊園」，有8大可愛熱門打卡熱點，可以與不同新年造型的金魚貓Kiyo打卡合照迎接龍年。其中包括如心廣場一期外牆上方、5米高的巨型吹氣招財貓造型的Kiyo，向四方八面前來的途人招手派福祝賀；中庭火龍造型的「火龍貓Kiyo」以保合家平安兼有傳遞祝福之意；「金運Meow Meow大晒冷」打卡牆、「Meow滿福氣牆」落力催谷你龍年運勢；「Meow 結良緣許願亭」也為正值的農曆新年的情人節添上陣陣濃濃甜蜜氣氛。另外「財神爺」會於指定華懋集團商場內巡遊，向賓客大派新年祝福，遇上財神爺，記得接過他送予你的新年小禮物，寓意接收財富與平安！