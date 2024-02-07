Taylor Swift將出席超級碗撐男友　獲賭城教堂邀請舉行婚禮

美國流行天后Taylor Swift今晚將於日本東京巨蛋舉行一連4晚的演唱會，而完成演唱會之後，她將即時飛返美國出席拉斯維加斯舉行的美式足球年度盛事《超級碗》支持作賽的男友Travis Kelce。而當地的一間知名教堂Little White婚禮教堂睇準這個黃金的宣傳機會，邀請她們免費於該教堂舉行婚禮。

Little White教堂受訪時更提議Taylor屆時穿回《格林美音樂獎》的攞獎幸運戰衣行禮。他們除了邀請「孖T」於教堂舉行婚禮之外，亦表示Travis的隊友以及另一支球隊的球員及一眾工作人員於超級碗前後在Little White免費結婚。

之前已有好多名人紅星包括Britney Spears、Kourtney Kardashian、沙拉保夫（Shia Labeouf）、Joe Jonas、Lily Allen等都於Little White舉行「即興婚禮」。

另方面，今屆《格林美音樂獎》大贏家之一的Taylor，於頒獎禮後豪花16萬美元（約124萬港元）購買名牌首飾及手袋答謝一眾幕後團隊。一名收到禮物的團隊女職員透露，當眾人收到Taylor Swift禮物後非常驚訝，大家都知這位老闆好善良。