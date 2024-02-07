【IB攻略】語文課程又A又B又文學，你到底適合考哪一份卷？

國際文憑課程（IB）的語文科提供了多種不同的選項，涵蓋了語言與文學、文學和語言的研究。香港的國際學校普遍有中文、英文科目，亦有部分會提供法文、西班牙文、德文及日文的課程。我們將以英文科為例簡介IB語文科的六個選項，探討其對大學學系的影響，並討論個人能力和性格如何影響在這些選項中的表現。

1)English A-Language and Literature HL/SL：

這個選項旨在培養學生對英語語言和文學的分析和詮釋能力。HL和SL的主要區別在於深度和廣度。HL要求學生涉獵更多的文本，並進行更深入的分析和比較。這個選項對於那些對英語文學和語言學有濃厚興趣，並希望在大學攻讀相關學科（如文學、語言學）時有優勢。

2)English A-Literature HL/SL：

這個選項專注於英語文學的研究和詮釋。學生將深入研究和分析各種文學作品，包括小說、詩歌、戲劇等。HL和SL的區別在於學生對文學作品的廣度和深度的要求。這個選項對於那些熱愛閱讀和文學創作的學生以及希望在大學攻讀文學相關學科的學生非常有價值。

3)English B-HL/SL：

這個選項針對非母語的學生，注重英語的使用和交流。學生將學習如何運用英語進行溝通和表達。HL和SL的區別在於語言技能和理解的深度。這個選項對於那些具有非母語背景或對外語學習有興趣，並希望在大學攻讀與語言或跨文化交流相關學科時受益匪淺。

選擇不同的語文科選項可能會對大學申請和學系選擇產生影響。例如，對於文學相關學科，如文學、語言學、文化研究等，選擇語文A課程可以提供更深入的理解和準備。而選擇語文B課程則對於那些希望在跨文化交流、語言教學或國際事務等領域追求職業的學生更有幫助。

個人的能力和性格特質對在這些選項中的表現有一定影響。例如，Language and Literature選項需要良好的分析和批判性思維能力，以及對語言和文學的敏感度。對於那些具有深刻感性和文學洞察力的學生來說，Literature選項可能更為適合，因為他們可以更好地理解和詮釋文學作品。

另一方面，English B選項更注重語言的運用和交流。這些選項可能更適合具有良好口語和書面表達能力的學生，以及對跨文化交流和外語學習感興趣的學生。

然而，這並不表示缺少感性的學生就無法應對Literature的考試。感性和分析思維可以互相補充，並且在文學作品的解讀中，感性的洞察力常常能提供獨特的理解和詮釋。同樣地，對於那些在語言運用方面較弱的學生，透過努力和實踐，他們仍然可以在English B的考試中取得良好的成績。

IB語文科的六個選項提供了多種不同的學習途徑，適合不同興趣和能力的學生。選擇適合自己的選項可以為未來的大學學系選擇提供一定的優勢。然而，無論選擇哪個選項，個人的能力、性格和努力都是在其中取得成功的關鍵因素。重要的是發揮自己的優勢，並在學習過程中不斷進步和成長。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫《IB攻略》在書展大賣