CMHK全新長者5G內地香港服務計劃　過關免換卡免設定　輕鬆回鄉過新年

【特約報道】依家好多老友記都活力充沛，鍾意四周圍遊山玩水，適逢農曆新年更會北上回鄉過年，不過屋企人未必有時間陪伴，身為孝順仔女想佢哋玩得開心的同時你又放心﹖一於申請一張在中國內地都適用嘅電話卡Plan畀佢哋，既方便聯絡兩地親友，仲可以係內地使用香港本地社交媒體分享喜悅！

CMHK推出的全新「長者5G內地香港服務計劃」每月只需$99即可享10GB中國內地及香港兩地通用數據，其後香港本地數據無限任用 (高達1Mbps)，數據用來po相或視像通話都夠用，北上遊玩時亦方便佢哋隨時跟家人分享喜悅！

以往老友記過關，都需要更換中國內地電話卡及重新調校漫遊設定，換來換去十分麻煩，如果用漫遊，一唔小心用多咗數據仲有機會產生天價賬單！CMHK「長者5G內地香港服務計劃」另一好處是過關可以免換卡、免設定，亦不需要預先訂購漫遊數據，一個Plan就能通訊無縫連接中國內地及香港兩地，實用又方便！

另一方便位是申請服務後，合約期內會送中國內地號碼服務或關聯家鄉號服務 (二選一)，前者適合未有中國內地號碼的朋友，有個中國內地號碼方便老友記註冊及使用內地Call車及支付平台等App，方便出行。而後者專為已有內地的中國移動號碼的用戶而設，選擇後可綁定內地號碼至CMHK香港號碼，一站式管理兩個號碼的通話及訊息，避免內地號碼係香港使用而產生漫遊收費，相當貼心！

特別一提，現在申請「長者5G內地香港服務計劃」，仲可無限任用香港本地通話分鐘及100分鐘中國內地通話 (於中國內地接聽、撥打至中國內地/香港)，而攜號轉台更豁免$18行政費，一眾孝順仔一於幫父母申請啦！

溫馨提示，申請人須選用以上服務計劃最少24個月，並須於登記服務時已年滿60歲，並須出示身份證明文件以作證明，每個香港身份證號碼只可享長者專屬優惠一次，上述服務及優惠條款須受細則約束，了解更多︰

而非長者嘅你又有咩選擇呢？ 5G大灣區服務計劃啱嗮你！限時優惠每月只需$168即可享有10GB中國內地、香港及澳門數據及10GB本地數據。服務計劃仲享中國內地、香港及澳門無限限速數據及免費任聽來電。唔使擔心漫遊震撼賬單。合約期更送中國內地號碼服務，註冊使用內地吃喝玩樂App無難度。真正實現一卡走遍全中國內地、香港及澳門三地。優惠期內，仲有網店專屬限時優惠，上台指定服務計劃即送$600超市禮券，過年年貨隨便買、利是逗到手都軟埋！