再戰舞台劇！「蜘蛛仔」Tom Holland宣布演莎士比亞名著《殉情記》

憑漫威（Marvel）超級英雄角色「蜘蛛俠」而爆紅的英國男星Tom Holland愛挑戰演技，繼轉戰「公仔箱」拍劇之外，昨日他宣布再拍舞台劇接演莎士比亞（William Shakespeare）名著《殉情記》（Romeo & Juliet）飾演悲情角色「羅密歐」。

《殉》將由舞台劇導演Jamie Lloyd執導，他於聲明中大讚Tom是其中一位世界最好及最令人興奮的年輕演員。暫時未公布那位女演員飾演「茱麗葉」一角，有網民就推薦Tom現實生活的影星女友Zendaya飾演「茱麗葉」一角。雖然《殉》將於5月11日開始至8月3日在英國倫敦West End公演，但劇場已率先公布宣傳照。照片中Tom一臉通紅。查實今次已非Tom首次演出舞台劇，2008年他曾演出音樂劇《跳出我天地》（Billy Elliott the Musical）3年。

除了Tom之外，莎翁的《殉》曾多次被搬上舞台及電影。荷里活男星里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）1996年曾在電影《羅密歐與茱麗葉之後現代激情篇》（William Shakespeare's Romeo + Juliet）中飾演「羅密歐」，而英國男星奧蘭度布林（Orlando Bloom）2013年亦在百老匯《殉》劇中飾演「羅密歐」。就連「安仔」周嘉洛早排也在劇集《羅密歐與祝英台》中飾演過「羅密歐」一角。