鄧麗欣否認非結婚不可　張繼聰爆多人追唔使做媒人

鄧麗欣（Stephy）與張繼聰（阿聰）在新片中由情侶升呢做夫妻，而現實中Stephy仍是單身貴族，阿聰爆對方不乏追求者，毋須他操心做媒，Stephy對此直認不諱，又謂跟角色不同，若將來結婚想一切從簡，亦不是非結婚不可。

張繼聰與鄧麗欣在電影《飯戲攻心2》再度合作，戲中兩人由情侶步入婚姻殿堂，他們透露戲內共3場大型結婚戲，每場動輒逾百演員演出，由於開拍時正值夏天，加上在室外拍攝，過程絕不輕鬆，阿聰稱：「大家都拍到差唔多中暑，導演拍完一整日之後，簡直係曬到灼傷咗。」問到Stephy經歷完幾場「婚禮」後，將來結婚會否選擇一切從簡？她坦言：「我好耐之前已經有呢個想法，覺得都係唔好搞咁多嘢，最重要係享受，同埋身邊係你最愛嘅人，另一半緊要過配套。（幾時結婚？）順其自然。」

當記者建議阿聰為她介紹筍盤時，阿聰笑言：「駛乜我介紹，大把人排緊隊，我估咋！」Stephy即時接口：「咁都好合理吖，唔合理咩？我覺得緣分輪唔到自己想太多，去到呢個階段唔係太執着係咪要結婚，而係要喺埋一齊適合同陪到你生活嘅人，一個Soulmate好緊要。（呢個人出現未？）期待吓！」

另外，談到片中阿聰的角色對婚姻有恐懼，問到阿聰當年結婚時有否婚前恐懼？他稱完全沒有：「當年結婚係面對另一種壓力，因為好多人談論，不過我覺得婚禮係好值得搞，雖然當日好漫長，但忙完一輪，當你望住個老婆嗰刻，依家諗番都好開心，係個好好回憶，總之老婆都點就點，老婆想從簡就從簡，想大搞就大搞。」果然廿四孝老公！