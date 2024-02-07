【簡潔生活學】藉着大氣電波講收納

上星期三很榮幸獲邀到新城電台接受訪問，今次是第二次到來，記得上一次是去年11月獲得「大灣區傑出女企業家」而接受「財經台」訪問，兩次的體驗很不同，記得初次到電台，充滿好奇又帶點緊張，由於進行錄音訪問時間不長，好像剛熱身就完結了。今次和主持人像跟朋友般聊天，在輕鬆氣氛下度過了兩個半小時。

說回今次的訪問，是應邀知訊台《搵黎講》節目主持黎莉Chris的邀請，受訪內容當然離不開「整理＋收納」，我們由怎樣開始做斷捨離、買衫唔買衫、收納師日常工作，到垃圾徵費，好像有說不完的話題，可能大家都是「媽媽輩」，又喜歡運動，感覺很親切又投機。

不怕告訴大家，我年輕時也有幻想過當DJ，跟朋友仔一起用錄音機錄製「空中小說」，又扮打碟播歌：「現在為你送上某某的最新歌曲……」，想起也覺好笑。

那時候覺得當DJ很厲害，他們除了要健談，也要夠反應快，遇到突發事情，例如：設備出問題、嘉賓遲到甚至言語失控，都不會Dead Air。要做個稱職的主持，除了要做好準備工夫，資料要足也要正確，才對聽眾負責任。

時代不同，現代人都喜歡睇片玩直播，但可能我是收音機年代陪伴長大，所以對聽電台有份特殊感情，在聽廣播時更可讓腦袋有想像空間，假如你也喜歡聽廣播，記住由2月12日開始，連續4個星期一，收聽有我做嘉賓的電台節目《搵黎講》，了解更多收納知識。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

Facebook：Kitty KY Wong

Instagram：kitty100trial