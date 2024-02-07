Netflix紀錄片集因出現亞歷山大大帝嘴男鏡頭而被鬧爆

美國影視串流平台Netflix的全新紀錄片集《亞歷山大大帝：封神之路》（Alexander: The Making of a God）日前上架，而首集已惹來爭議！

製作人將古希臘君主亞歷山大大帝（Alexander The Great）描寫成男同性戀者，並於首集中出現他與好友「赫費斯提翁」 （Hephaestion）激嘴的鏡頭，因而令部分網民不滿！有網民留言表示：「Netflix拍咗部新紀錄片有關亞歷山大大帝。開場唔夠8分鐘已將佢變為基佬。」

查實「亞歷山大大帝」一直被指是雙性戀者，就連一些歷史學家亦認為「赫費斯提翁」是他的情人。而2004年奧利華史東（Oliver Stone）執導的電影《亞歷山大帝》（Alexander）中亦將哥連法奴（Colin Farrell）飾演的「亞歷山大大帝」是雙性戀者。

今次已非Netflix首次因為紀錄片集的「改動」而遭批評，去年他們製作的紀錄片集《埃及妖后》（Queen Cleopatra），亦因用上英籍非裔女星Adele James飾演「埃及妖后」而引發爭議。最終更惹來近10萬網民聯署抗議要求紀錄片集取消。