Barbie Pink　「粉」飾愛巢

當大家忙於為過年作準備之際，別忘記情人節也緊接而至。對於崇尚浪漫的女生來說，一個粉紅色的家，絕對比一束粉紅色的花更具吸引力，正如今次介紹的概念建築「Pink Fluffy Barbie Houses with Pink Fluffy Barbie Rooms」，像披了一套Barbie Pink外衣，既浪漫又夢幻，絕對可作為「粉」飾愛巢的完美示範！

受電影啟發

粉色（Pink）代表可愛、嬌嫩、青春、浪漫，深得無數少女的歡心，甚至被視為女生的專屬顏色，因而在時尚界甚為常見，衍生一系列潮流單品，也令女性建築師Monika Pancheva獲得了靈感，「Pink Fluffy Barbie Houses with Pink Fluffy Barbie Rooms」正是她的設計。顧名思義，這個概念是受去年的大熱電影《Barbie》所啟發，系列中的3套獨立屋均以Barbie Pink作賣點，其中一套的外牆更被粉色絨毛覆蓋，驟眼看來，還以為是櫻花花瓣呢！

層次感十足

從預想圖所見，除了建築物表面，室內布置也像塗了胭脂一樣，不論牆壁、家具、裝飾品均為粉紅色調，有深有淺有層次，襯以質感蓬鬆的粉色絨毛靠枕和地氈，一點也不覺得單調，還有一種暖洋洋的感覺。另外，獨立屋分為兩至三層，地下是客廳、飯廳，寢室則設於高層，特點是樓底極高，以落地玻璃代替石屎牆，還有天窗，有利引入自然光，令整個空間顯得開揚，亦方便觀景。值得一提，設計師巧妙地將窗戶設計成相框似的，令戶外景觀變成了一幅粉飾居室的風景畫。

同場加映：LA Hills Mansion

建築設計師Monika Pancheva的另一傑作，擬建於美國洛杉磯富人區，樓高四層，其最大賣點是建築物表面呈玫紅色，從預想圖所見，這種浪漫色彩在晚霞的映襯下，可謂分外迷人！另外，樓底高加落地玻璃，還有弧形陽台與頂層的露天庭院，將建築物居高臨下、景觀開揚的優勢進一步放大，方便屋主享受瞬息萬變的自然景觀。至於室內布置也以粉色為主，視覺上達到內外呼應的效果。