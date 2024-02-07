生肖龍運｜一連6集生肖運程解構！劉青雲犯太歲小心見血

即將踏入甲辰龍年，當然大家最關心的是，自己未來一年的運程，所以《東網》邀請到堪輿學家雲文子師傅向各位觀眾，以奇門遁甲拆解12生肖於龍年的運勢，講解各生肖需注意的事項，並且親授數個風水陣、開運配飾及增運小貼士，為大家趨吉避凶，行個大運，自然在龍年則事事如意！

龍年屬龍的人正值「本命年」，受到「值太歲」及「刑太歲」的雙重犯太歲影響，難免運勢較低沉，各方面亦波折重重，容易招惹是非小人，但今年不至於跌落谷底。屬龍者也要注意有「血光之災」，不太適宜進行較危險的運動。屬龍的藝人就有影帝劉青雲、許廷鏗、蔡潔等，當中青雲今年拍攝戲動作戲時，真是要小心點！如果真的太危險，就要找替身。不過屬龍的人亦毋須擔心，師傅於影片中提供了化解方法。

龍年屬蛇的人，可謂享盡「天時地利人和」，有貴人相助，把握到優勢隨時有意想不到的新機遇，事業可在新一年再創高峰。張衞健、「大騎樓」郭珮文、劉佩玥等藝人就是屬蛇，龍年運勢一時無兩，而即將開個唱的張衞健，相信一定大受歡迎，說不定有機會加開數場！不過屬蛇的張衞健要注意健康問題，雲文子師傅在影片中，提到佩戴這種配飾，就可簡單減少病氣，如果想知道詳細的屬龍、蛇新年運勢，就即刻看片喇！

今日年廿八，當然就要「洗邋遢」，但不單止打掃這麼簡單，還需要擇吉時「洗邋遢」，而且亦有不少地方要注意，事事做齊，自然發個新年財也毫無難度，師傅會在影片中詳細講解如何正確大掃除。