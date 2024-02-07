識得揀　甜蜜情侶餐夠親民

情到濃時，無論食咩都覺得好幸福，情人節除有奢華瑰麗的套餐，其實坊間也有些千元以下的選擇，而且同樣有雅致的裝潢、精緻的菜式和味道，部分更會推出遊戲或送禮品，想和對方開心慶祝，不一定要大排場。

愛情遊戲考感應

去吃飯，最緊要投其所好，仲未諗到食咩菜？唔緊要，一個飲食集團旗下有多間不同風味的餐廳，於情人節當日都推出親民情人節餐，意大利餐廳的情人節燭光晚餐菜單就有吞拿魚醬小牛肉、龍蝦意大利飯和的安格斯牛扒配鵝肝醬‧黑松露等，另一間意大利餐廳有松露蘑菇扁闊麵、煎鱈魚伴魚子醬及提拉米蘇等菜式。西班牙菜餐廳推出特色晚餐菜單，包括有各款Tapas，主菜有燉牛面頰配松露薯蓉、炭烤伊比利亞豬肋眼配辣椒醬、碳烤鱸魚或兩人份的招牌多汁龍蝦燴飯。另一間西班牙菜餐廳則有12道西班牙小菜套餐。另外，亞洲美饌亦各其特色，旗下兩間日本菜餐廳分別有11道菜晚餐，有限定壽司刺身船、明太子牛油龍蝦烏冬、香煎牛柳配南瓜泥和味噌紅酒汁等菜式，以及招牌大拖羅卷、和牛海膽手屋壽司和龍蝦烤飯糰等，手卷及清酒吧則可以在無限暢飲下，品嘗角切魚生丼飯、招牌明太子烏冬和吞拿魚熱狗，另外客人也可選 日系秘魯菜餐廳細味印度菜。上述餐廳都會推出「愛情遊戲第二季」，若約會對象和你在情人測驗中答對相同答案，可贏得下個約會的特別禮遇。

迷人香氣

女士在見男友前，必定細心打扮，香水自然唔少得。一個飲食集團和英倫奢華服飾品牌合作推出情人節限定禮遇。客人於情人節當日到旗下的三間餐廳惠顧情人節晚餐，每2位客人會獲贈彩妝香水體驗套裝，數量有限，送完即止。另外，山頂意大利餐廳會推出4道菜晚餐，菜式包括龍蝦意大利燴飯和澳洲草飼牛柳等，阿根廷扒房則推出的情人節3道菜晚餐，就有48小時乾式熟成帶骨肉眼，當晚更有探戈表演，夠哂熱鬧。至於法式餐館推出4道菜晚餐，會有法國生蠔、生牛肉薄片，主菜有香煎鱸魚、安格斯牛柳或羊架選擇。食肉獸可揀巴西任食燒烤的任食晚餐，有15款燒烤肉類選擇，再加2款限定雞尾酒配襯。

嘗盡五味

迷人景致的地中海，是情侶們的旅遊天堂，東涌一間酒店的地中海餐廳於2月10日至14日推出「品味愛情：五道菜菜單」，以5種不同的味道設計菜式，酸爽開胃菜有意大利火腿‧車厘茄及布拉達芝士沙律配桂花蜂蜜威士忌醬，湯品是香辛的烤紅菜頭鮮辣根湯伴香焗龍蝦柳，第一道主菜是香煎智利白鱈魚伴松露忌廉醬燴蝦及扇貝，鮮味十足，至於烤咖啡牛柳配牛肉汁，入口帶咖啡獨有的甘苦，富有層次。甜品是蘋果玫瑰批及楓糖蛋布甸伴朱古力小點，讓大家一次過嘗盡五味。

異國風情

除了西餐，想為對方帶來驚喜，也有好多選擇。一間日系巴西餐廳當晚推出情人節7道菜套餐，菜式包括帶子他他配墨西哥辣椒等，和脆米薄片享用。炙燒吞拿魚、香烤椰菜花等作前菜，主菜有迷你南瓜釀大蝦和香烤牛柳，最後以黑朱古力球作結。中東風餐廳BEDU於2月13日至14日推出7道菜晚餐，冷盤先有紅菜頭鷹嘴豆蓉及菠菜乳配傳統扁麵包，之後有帶子薄片和蜂蜜烤菲達芝士，主菜有龍蝦配番紅花外，還有烤牛柳配番薯蓉及番石榴醬，甜品有開心果雜莓和朱古力甜點。惠顧以上兩間餐廳的情人節晚餐，每2位會獲護膚體驗套裝，數量有限，送完即止。

悉心護膚

天氣寒冷，近排又有點潮濕，要好好保持狀態，以最靚一面見人。一個飲食集團旗下多間餐廳於情人節推出各式餐點，讓大家由下午吃到晚上。尖沙咀日本餐廳有四道菜甜蜜戀人下午茶套餐，內有火炙三文魚芝士卷、燒一口芝士配士多啤梨醬及紅豆鯛魚燒等，配特色飲品桃の恋人和朱古力情人，最是甜蜜。意大利餐廳推出的意味情迷三道菜情人節晚餐，有意式多士配生牛肉及日式高湯、紅菜頭醃漬三文魚、蟹肉意大利雲吞和意大利火腿馬蘇里拉芝士小牛肉卷等。至於山頂一間餐廳則有4道菜情人節晚宴，有日式火炙生牛肉和油甘魚薄片，主菜可選香燒荷蘭牛仔肉或香煎大西洋銀鱈魚柳，最後以戀人甜蜜拼盤作結。於上述餐廳惠顧情人節餐，可獲贈指定護手霜，數量有限，送完即止。

準備充足

無論在家或出外慶祝情人節，最緊要有周詳準備。頂級精肉店及優質食材專門店指定分店於2月9日至14日推出4道菜甜蜜套餐，清水灣新開分店則只於2月14推出套餐。前菜有時令生蠔配柚子醬及三文魚籽，緊接可選澳洲草飼牛肉他他或帶子刺身，主菜有M6和牛西冷或加入黑喇叭菇烹煮的加拿大龍蝦麵條，同樣味道濃郁。甜品盤內有黑朱古力撻、士多啤梨雪葩和抹茶Tiramisu。想在家享用大餐，餐廳亦預備了海鮮主題的UNCONDITIONAL LOVE BUNDLE，又或有草飼肉眼牛扒和紅酒等的POWER OF LOVE BUNDLE套裝，讓各位在家共度佳節。此外，餐廳行政總廚James Oakley和倫敦米芝蓮星級大廚Andy Beynon及澳洲酒莊負責人Jock Auld合作，於2月27日至28日分別在西營盤及灣仔分店推出四手葡萄酒晚宴，美食配美酒，更添美味。

驚喜蛋糕

想約女神出外用餐，除鼓起勇氣，輕鬆的氛圍也可能有幫助。一間美式休閒餐廳於2月11日至14日推出情人節菜單，頭盤是健康的女神大蝦沙律配香草檸檬乳酪汁，主菜有8oz封門牛柳配黛安蘑菇汁及薯條或牛油龍蝦墨西哥粟米卷，甜品是Hidden Heart Cake，待情侶們切開檸檬海綿蛋糕後，倍感驚喜。

隨時慶祝

想提早慶祝又或唔想同人迫，也可以靈活調動日子。一間走高雅路線的Cafe於2月推出新年兼情人節的5道菜晚餐，菜式有魚子醬盒子配油甘魚、白露筍法式清雞湯配黑毛豬火腿，主食有香煎鵝肝羊肚菌意大利燉飯，主菜法國春雞伴松露慕絲，香滑肉嫩，最後以甜美的蒙布朗作結。期間限定下午茶有柑橘烏龍茶蛋糕、魚子醬香葱吞拿魚他他最中廡和番茄芝士爆谷等，最重要是任何時間都可以隨時慶祝，夠晒靈活方便。