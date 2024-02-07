導演火火揚言不婚不生育　現有一女一子緊張性教育

無綫J2台綜藝節目《不如食豪D》請來導演李家榮（火火）擔任終極嘉賓，火火最難忘母親的一道菜是「一品鍋」，並始於自己的生日，他笑說：「「屋企不嬲唔會慶祝生日，第一次慶祝係食媽咪整嘅一品鍋。」當時出動到家中的gas爐，火火笑說︰「你知用得都係『大鑊嘢』，阿媽仲話係好嘢嚟，以前皇帝食。」

接住他慨嘆︰「好懷念，阿媽好早就……返咗大陸做嘢。」停頓位前已扣緊主持陸浩明（6號）同名廚楊尚友Christian 的情緒，當二人準備安慰時，火火卻來個反高潮。火火直言跟媽咪關係密切，現在仍會不時嗲媽咪，他借Christian的身體示範︰「會撓住媽咪同佢傾心事，咪睇我個樣咁麻甩，其實好需要信任或者愛嘅人讚我。」他表示父母感到子女仍需要自己，所得到的喜悅，比送甚麼禮物都強。

節目中火火坦言曾是不婚主義者，曾發誓單身不生育。想不到會結婚，並育有一女一子，他笑言︰「而家都仲係非常極度唔喜歡細路，其他小朋友唔好埋身。」被問到如果跟子女灌輸性教育時，火火直接了當說︰「做咗11年老竇，係好擔心阿女。如果佢帶男同學返屋企入房溫書，我一定做老土嘢，到時到候就會入房問佢哋食唔食糖水。」他透露當日剛同11歲囡囡TinTin灌輸性知識︰「叫佢拍拖要小心，小心大肚。囡囡問點解會大肚，我話你哋會唔著衫、會錫，跟住佢會將身體一啲部位進入你身體。」